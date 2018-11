Concierto de Shakira en Bogotá será de lujo si sigue recomendaciones

La gira de la ganadora de 14 Premios Grammy y estrella internacional Shakira EL DORADO WORLD TOUR por fin llegó a Bogotá pero para que su presentación de mañana sábado 3 de noviembre sea solo para el disfrute de todos los bogotanos las autoridades han dispuesto una serie de medidas para que el evento trascurra con normalidad.

Recuerde que el evento se llevará a cabo en el parque Simón Bolívar y que las puertas se abrirán, según los organizadores del evento, a las 5 de la tarde. Se espera que el telonero, que es el grupo Systema Solar, comience su show a las 7 de la noche.

Según la Secretaría de Movilidad se autorizó el cierre de la calzada sur de la avenida calle 63, entre carrera 60 y 68, solo para la evacuación cuando se terminé el concierto por un espacio de media hora.

Transporte

Recuerde que en los casos de eventos masivos la Secretaría de Movilidad recomienda, en lo posible, que los asistentes utilicen transporte público para desplazarse al show y luego a sus casas pues así no tendrán que pasar pena buscando parqueaderos o pagando altas sumas de dinero. Sin embargo, si prefiere usar su vehículo los parqueaderos más cercanos son los de la Biblioteca Virgilio Barco, Parque Salitre Mágico, Centro de alto rendimiento y los parqueaderos del parque Simón Bolívar (sobre la carrera 60 sentido norte-sur).

¿Dónde reclamar los pases?

Tu boleta recomienda hacerlo con anterioridad pero también habrá un punto dispuesto en el parque Salitre Mágico por la entrada peatonal calle 63 (plazoleta de ingreso al parque) desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Recomendaciones de los organizadores

Edad Mínima de ingreso: 12 años.



Llegar al lugar con bastante tiempo de antelación.



Los menores de 14 años deben ir acompañado de un adulto responsable.



Si asiste con adultos mayores o personas en discapacidad solicitar apoyo al personal de la organización, ellos le indicaran como realizar el ingreso.



Establezca puntos de encuentro con las personas que lo acompañan.



Vaya con ropa cómoda y tenga en cuenta que puede llover.



En caso de extravío acuda a un policía o a un logístico identificado.



No se permite el acceso al lugar de cámaras profesionales o filmadoras.



No se permitirá el ingreso de comidas y bebidas.



No entregue sus boletas a desconocidos que se ofrezcan a ayudarlo.



El personal de logística está debidamente uniformado e identificado.



En el concierto encontrarás servicios de: baño, seguridad, policía, primeros auxilios, los restaurantes que se encuentran por localidad son, en VIP: Dogger, Gordo, I love choripan, Presto, Empanadas Argentinas, Dedos de queso. En general: Leños y carbón, Papa Jhons, El Corral, Typicas, Le fritez , Oma.



Hay una sección habilitada para personas con movilidad reducida ubicada en la localidad VIP.



No está permitido acampar a las afueras del parque Simón Bolívar, no es una acción autorizada por las autoridades ni por los organizadores del evento.



No se permitirá el ingreso, ni el consumo de bebidas alcohólicas.



No es permitido salir y volver a entrar del Parque Simón Bolívar.



No está permitido el ingreso de carteles, regalos, flores.



Recuerde que el ingreso de armas, sombrillas, cinturones con chapa, elementos corto punzantes o cualquier objeto que al ser arrojado o manipulado pueda perjudicar la seguridad de los asistentes será prohibido.



No estará permitido fumar.



Las boletas falsas serán retenidas y destruidas por los controles del evento y no se permitirá el ingreso del portador sin importar el lugar donde se haya adquirido.

REDACCIÓN BOGOTÁ