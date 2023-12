Tenga en cuenta estas recomendaciones para el concierto de Roger Waters en Bogotá

En la noche de este miércoles, 5 de diciembre, el cofundador de la banda PinkFloyd dará su último concierto en Bogotá, el cual hace parte de su gira de despedida "This is not a Drill". Para este evento con Roger Waters, el coliseo Medplus invita a los asistentes a seguir una serie de recomendaciones para su transporte y disfrute en el evento.

Uno de los mas grandes maestros del rock se despedirá de la capital de Colombia este martes 5 de diciembre en el Coliseo MedPlus. Este evento representa la tercera y última oportunidad para presenciar en vivo a una de las más reconocidas leyendas del rock mundial.

"Con la majestuosidad del rock buscamos proporcionar experiencias inolvidables que consoliden a Bogotá como un epicentro cultural. Nos esforzamos por mantener una oferta diversa, contribuyendo al enriquecimiento cultural de nuestra comunidad", afirmó Miguel Caballero, director general de Coliseo MedPlus.

Para este magno evento, sus organizadores lo invitan a seguir una serie de recomendaciones para facilitar su transporte y disfrutar al máximo de esta despedida musical.

Facilidades de transporte:

El evento contará con rutas de llegada, coordinadas por el Coliseo Medplus, en el Centro Comercial Portal 80. Estas rutas contarán con buses de servicios especiales que permitirán el transporte de los usuarios hacia el coliseo de manera segura y continua.

Ya finalizado el concierto, Coliseo MedPlus dispondrá de transportes de retorno, los cuales contarán con cuatro paradas específicas y dos rutas distintas que facilitarán el retorno a casa de los asistentes las cuales son las siguientes:

Norte Calle 170:

Héroes Calle 100 Pepe Sierra Portal Norte

El Dorado:

Av. El Dorado Recinto Ferial El Tiempo - Maloka Portal El Dorado

Este servicio tendrá un valor de $25.000 COP ida y vuelta y los usuarios interesados podrán adquirirlo a través de la página de Taquillave o en el punto de venta de Taquilla Live en el portal 80.

