Concejo votaría esta noche la valorización

La plenaria del Concejo de Bogotá aplazó para hoy, a las 6 de la tarde, la votación en segundo debate del proyecto que busca autorizar al alcalde a cobrar valorización por 906.579 millones de pesos para la financiación de 16 obras.

Durante la discusión de ayer, bancadas como la del Polo y el Centro Democrático anunciaron su oposición al proyecto, mientras que otras como las de Alianza Verde y el liberalismo anunciaron su respaldo a la iniciativa. Están inscritos para intervenir 10 concejales, y luego de eso el proyecto se sometería a votación.

De ser aprobado, los propietarios que tendrán que pagar están ubicados en tres sectores: el Cedro, de la calle 72 a la 183, entre el borde oriental y la Caracas-autopsita Norte; el Córdoba, de la calle 100 a la 183, entre autopista Norte y la avenida Boyacá, y el Industrial, entre Puente Aranda y Montevideo.



En esas tres zonas se identificaron 681.124 predios, pero solo 380.480 serán cobijados con el cobro que se asignaría en diciembre próximo, según el cronograma anunciado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que tiene previsto que quienes deban pagar el tributo lo puedan hacer entre enero y agosto del 2019 con un descuento del 10 por ciento por pronto pago. Se dará la posibilidad de que quien no pueda o no quiera pagar de contado lo haga por cuotas durante cinco años.



El IDU ha asegurado que el valor máximo que se pagará por un predio residencial no debe superar el valor del impuesto predial pagado.

REDACCIÓN BOGOTÁ

