¿Un día para debatir y votar deuda por $ 10,8 billones?

Igual que el proyecto de reactivación económica, el del cupo de endeudamiento por 10,8 billones de pesos llegó al Concejo con los tiempos muy ajustados. Sin embargo, la Alcaldía solo retiró el primero y priorizó el que la autoriza a aumentar la deuda a fin de jalonar la economía.



Pero este proyecto de acuerdo también tiene límites de tiempo. La ponencia fue radicada el jueves y, por reglamento, solo podrá ser debatido en comisión el martes, en sesiones ordinarias, las cuales se clausuran el miércoles en plenaria.

Aunque los concejales tienen hasta las 11:59 p. m. para tomar una decisión, y al día siguiente lo podría discutir la plenaria, estas opciones no son claras. Los cabildantes no quieren votarlo sin darle un amplio debate. Así las cosas, el cupo y el plan de reactivación –los dos conforman el ‘Plan Mar-shall’– podrían terminar en sesiones extraordinarias.



Plata del cupo saldrá para el corredor verde de la 7.ª, el cable aéreo de San Cristóbal, ciclorrutas y espacio púbico, reforzamiento de puentes, ampliación de la Caracas, los patios del SITP, la Circunvalar de Oriente, las troncales de la 68, de la autopista Norte a la carrera 7.ª, y de la Ciudad de Cali, la avenida Centenario y la cofinanciación de la segunda fase del Metro, nuevos colegios, 20.000 cupos en educación superior, se apoyará la investigación para el tratamiento para el covid-19, el fortalecimiento del tejido empresarial, las plazas de mercado, el mejoramiento de vivienda y el sistema distrital de protección de mujeres, entre muchos otros.



Los concejales Marisol Gómez, ponente y que apoya el cupo, y Jorge Colmenares, de la oposición, fijan sus posturas frente al histórico proyecto de endeudamiento.

(Además: Qué va a pasar con el ‘Plan Marshall’ luego de su retiro del Concejo)

‘Se proyectó sobre los escenarios más pesimistas’

¿Por qué rindieron ponencia positiva al proyecto de cupo de endeudamiento?

​

Después de resolver una serie de inquietudes fue que se presentó la ponencia positiva. ¿Cuáles eran mis preocupaciones? Que realmente fuera un cupo sostenible y no dejar empeñada a la siguiente alcaldía. Con expertos economistas se hicieron los análisis y, además, le pedí al secretario de Hacienda que el cupo se hiciera sobre las proyecciones más pesimistas de crecimiento.



¿Cuál es el escenario más pesimista?

​

Ellos arrancaron con un escenario muy optimista, que el próximo año vamos a crecer entre 5 y 6,5 %. ¿Cuál es el escenario más pesimista? Que la economía caiga este año más del 8 %, que el año entrante no crecemos al 2,5 % y que en el 2022 tampoco al 3,5 % ni en el otro al 4 %.



¿La ciudad tiene capacidad a futuro?

​

La ley dice que los municipios se pueden endeudar hasta el 80 %, y Bogotá no va a llegar hasta allá. Nos vamos a endeudar hasta el 78 %. Fui insistente en que hiciéramos el endeudamiento sobre los escenarios más pesimistas, el único riesgo es que el crecimiento sea más malo que el escenario más pesimista.



¿No se debió revisar dónde se podían hacer ahorros y recortes, para luego establecer el endeudamiento?

​

En el plan de desarrollo quedó que podía haber un cupo de endeudamiento del tamaño del que está pidiendo la Alcaldía. No es una sorpresa. En el artículo 49, en el plan plurianual de inversiones, quedó claro que la Alcaldía podía acudir a un crédito de $ 10,8 billones para financiar obras. La mitad del cupo es para infraestructura, puntualmente para movilidad. Todas las ciudades están endeudándose para darle un impulso a sus economías.

Marisol Gómez, concejal por el partido 'Bogotá para la gente'. Foto: Archivo particular

¿Está justificado ese endeudamiento?



Este es el cupo de endeudamiento más importante en la historia de la ciudad. Pero al mirar el contexto, el momento, la ciudad necesita esa plata para reaccionar, para hacer un plan contracíclico, es decir, una inyección masiva de recursos para reactivar su economía; y si se reactiva la economía, se reactiva el empleo y poco a poco se va superando la crisis social que ha generado la pandemia. En la actual situación se necesita una inversión masiva e inmediata de recursos.



¿Qué control le harán?

​

La Alcaldía proponía rendir cuentas al Concejo cada año, pero pedí que la rendición sea cada seis meses, porque la Alcaldía debe garantizarnos que en estos 6 meses invierte toda la plata que tenga en obras para que el plan de choque sea efectivo, se genere empleo y se reactive la economía.

‘Alcaldía primero debió justificar para qué el cupo’

¿Antes de pedir un cupo no se debió revisar dónde se podía ahorrar y recortar?



Claro que sí. Primero se tenía que hacer una revisión sectorizada hacia donde se iba a invertir ese cupo de endeudamiento y, segundo, justificárselo ante el Concejo. Pretenden que se aprueben $ 10 billones sin justificación alguna, sin sectorizar, sin decir cuáles son los proyectos. Pero sí se priorizan temas como TransMilenio antes que desarrollo económico.



¿Cómo se debe, entonces, priorizar la inversión del cupo?



Se necesita una reactivación económica inmediata, por eso uno de los rubros más grandes tiene que ser hacia la Secretaría de Desarrollo Económico, a fin de que se reactive la economía de la ciudad, y luego revisar cuáles son las personas más afectadas y vulneradas por la pandemia y los subsidios que necesitan para que no sigan viviendo hambruna. Después de eso sí se debe determinar qué rubros se van a repartir en los demás sectores.



¿No le gusta que haya plata para TransMilenio?



TransMilenio necesita tener una inversión, pero se debe revisar qué se va a priorizar, para ahí sí sacar un cupo de endeudamiento.

Jorge Colmenares, concejal de la bancada del partido Centro Democrático. Foto: Archivo particular

¿La ciudad tiene capacidad para pagar en el futuro ese cupo?



La ciudad tiene los recursos para aprobar un cupo de endeudamiento de ese tamaño, lo que estoy exigiendo es que expliquen hacia dónde van a ir esos recursos. La inversión no está justificada, simplemente la Alcaldía habla de la necesidad de un cupo.



¿La generación de empleo se puede dar solo a través de obras?



No podemos sacar un cupo tan alto en un solo día (martes). Se necesita que exista un verdadero debate, necesitamos sectorizar los recursos, explicar las inversiones y revisar qué va en beneficio de los ciudadanos y cuánta oferta de empleo se va a generar; luego, sí destinar los recursos.



¿Qué control habría que hacerle al manejo de esos recursos?



Que no sea un cheque en blanco, el Concejo tiene que estar supervisando las contrataciones, que las obras se hagan y que la plata se les entregue a las entidades y que sí se utilice en las prioridades que tiene la ciudad.



¿Cómo piensa votar la bancada del Centro Democrático?



Todavía tenemos que revisar el debate que se genere, plantear las dudas y con base en eso vamos a saber cómo votar. Pero desde ya menciono que no voy a acolitar un cupo de endeudamiento de $ 10 billones sin justificar ese proyecto y sin que los sectores den explicaciones sobre cada uno de los rubros.

Para seguir leyendo:

- Guía para la nueva fase de cuidado en Bogotá.



- ¿Para qué son los 10,79 billones que pide la Alcaldía de Bogotá?