Bogotá Cómo Vamos lanzó este miércoles su ‘Informe de monitoreo, seguimiento y evaluación al Concejo de Bogotá’ a través del programa Concejo Cómo Vamos.



Este informe, que le tomó el pulso al Concejo en el primer semestre de 2022, contiene una pieza tradicional: el desempeño por concejales y los ránking de concejales con mejor desempeño.



Estos son los resultados:

​

(Le puede interesar: Concejo de Bogotá: la millonaria cifra que le cuesta a los ciudadanos)

(Para seguir leyendo: Secretario de Seguridad responde a los que pusieron 'embolsado' en el Concejo)

El ranking general por desempeño

Este top se sacó a partir de 3 criterios:



Control político: 50 %

Actividad normativa: 40 %

Quórum y permanencia: 10 %



Puntajes destacados (75 a 100)



1. Luis Carlos Leal (Alianza Verde): 78,01

2. Celio Nieves (Polo Democrático): 77,33

3. Carlos Carrillo (Polo Democrático): 77,32

4. Juan Baena (Nuevo Liberalismo): 77,08

5. Ana Teresa Bernal (Colombia Humana - UP): 76,72

6. María Victoria Vargas (Partido Liberal): 76,25

7. María Fernanda Rojas (Alianza Verde): 75,94

8. Susana Muhamad (Colombia Humana - UP): 75,62

9. Lucía Bastidas (Alianza Verde): 75,56

10. Gloria Díaz (Conservador): 75,34

11. Diana Diago (Centro Democrático): 75,06



Puntaje promedio (50 a 74,9)



12. Marisol Gómez (Nuevo Liberalismo): 74,87

13. Heidy Sánchez (Colombia Humana - UP): 74,74

14. Diego Laserna (Alianza Verde): 74,33

15. Julián Sastoque (Alianza Verde): 74,21

16. Libardo Asprilla (Alianza Verde): 70,81

17. Diego Cancino (Alianza Verde): 70,47

18. Nelson Cubides (Conservador): 68,45

19. Andrés Onzaga (Alianza Verde): 66,30

20. Armando Gutiérrez (Partido Liberal): 66,10Si quiere ver el ránking completo, haga clic aquí

📣 Ya conoces los resultados del Informe de seguimiento, monitoreo y evaluación al @ConcejoDeBogota del primer semestre de 2022

Te presentamos listado completo y resultados de concejales y concejalas✅

Consulto y descarga el informe en el siguiente enlace https://t.co/GNVAKNcv9A pic.twitter.com/0mjMzC8gkJ — Concejo Cómo Vamos (@concejocomvamos) September 7, 2022

El ranking en control político

1. Lucía Bastidas (Alianza Verde)

2. Martín Rivera (Alianza Verde)

3. Diana Diago (Centro Democrático)

4. María Fernanda Rojas (Alianza Verde)

5. Andrés Onzaga (Alianza Verde)

6. María Victoria Vargas (Partido Liberal)

7. Celio Nieves (Polo Democrático)

8. Edward Arias (Alianza Verde)

9. Carlos Carrillo (Polo Democrático)

10. Juan Baena (Nuevo Liberalismo)

El ranking en control político en actividad normativa

1. Heidy Sánchez (Colombia Humana - UP)

2. Humberto ‘Papo’ Amín (Centro Democrático)

3. Luis Carlos Leal (Alianza Verde)

4. Jorge Escobar (Centro Democrático)

5. Gloria Díaz (Conservador)

6. Ana Teresa Bernal (Colombia Humana - UP)

7. Diego Cancino (Alianza Verde)

8. Samir Abisambra (Partido Liberal)

9. Susana Muhamad (Colombia Humana - up)

10. Juan Baena (Nuevo Liberalismo)

El ranking en quorum y permanencia



1. Lucía Bastidas (Alianza Verde)

2. Diana Diago (Centro Democrático)

3. Marisol Gómez (Nuevo Liberalismo)

4. Álvaro Acevedo (Partido Liberal)

5. Celio Nieves (Polo Democrático)

6. Carlos Carrillo (Polo Democrático)

7. Marco Acosta (Colombia Justa Libres)

8. María Victoria Vargas (Partido Liberal)

9. Juan Baena (Nuevo Liberalismo)

10. Glora Díaz (Conservador)

Los concejales con más proyectos de acuerdo (iniciativa propia)

1. María Fernanda Rojas (Alianza Verde): 5

2. Julián Sastoque (Alianza Verde): 4

3. Andrés Onzaga (Alianza Verde): 4

4. Luis Carlos Leal (Alianza Verde): 4



El Informe destaca que “las mujeres son el grupo con mayor representación en los cinco primeros puestos tanto en actividad normativa, como en control político. A su vez, de los 11 lugares con desempeño destacado a nivel general, 7 son ocupados por mujeres”.

(Además: ‘Bogotá no es tan inclusiva como quisiéramos’: Director de Bogotá Cómo Vamos)

(Le recomendamos: Bogotá tuvo 48 avances y 46 retrocesos en calidad de vida)

EL TIEMPO