¿Vuelve y juega? Las recusaciones e impedimentos volvieron a ser protagonistas en los debates del Concejo de Bogotá. Estas figuras, que aparecieron de manera reiterada durante el trámite del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y obstaculizaron su proceso, volvieron a sonar: esta vez, en el debate de Región Metropolitana (RM).



(Le puede interesar: ¿Vuelve y juega?: Suspenden debate de Región Metropolitana por recusación)

(Para seguir leyendo: Comienza cuenta regresiva para ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana)

Para este lunes estaba previsto que el Concejo comenzara, en Comisión de Gobierno, la discusión y votación para autorizar (o no) el ingreso de la capital a la figura de la RM. No obstante, no se ha podido iniciar debido a una recusación presentada contra el concejal Luis Carlos Leal (Alianza Verde).



Leal había entutelado al Concejo para la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, igualdad y debido proceso. El argumento de base es que, según Leal, este proyecto de acuerdo, presentado por la Alcaldía de Bogotá, no debe darse en la Comisión de Gobierno, sino en la Comisión de Ordenamiento Territorial. Según Leal, el 18 de abril, el Juzgado 26 Civil Municipal admitió la acción de tutela.

La ignorancia de la ley no sirve de excusa.



Este es el Auto Admisorio del juzgado 26 Civil Municipal con respecto a la Tutela interpuesta por mí#NoSoporto que el @ConcejoDeBogota viole los derechos de los ciudadanos. pic.twitter.com/Nx4FyoUOdY — Luis Carlos Leal A🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@LuisCarlosLealA) April 26, 2022



Este hecho es el que toma el autor de la recusación para justificar la interposición de esta figura.. “El citado concejal debió manifestar por escrito a la corporación su posible impedimento”, asegura el autor en la recusación.



Este martes se adelantó la sesión plenaria extraordinaria convocada por el presidente del Concejo, Samir Abisambra, para resolver varios procedimientos: si procedía el impedimento de la bancada de la Alianza Verde para votar en la recusación de Leal, para luego avanzar hacia la definición de si la recusación cumplía o no con los requisitos definidos en el modificado reglamento.



Luego de una extendida discusión, que incluyó críticas al orden del día y a cómo se ha manejado el trámite de la recusación, no hubo quorum para resolver el impedimento de la bancada. Al inicio de la sesión, la bancada del Verde se retiró; luego hicieron lo propio varios cabildantes que no estaban de acuerdo con el manejo del trámite.



Este martes, además, buena parte de la sesión giró alrededor de las preguntas sobre la aplicación del paso a paso del nuevo proceso de trámite de recusación. También hubo dudas con respecto a si había falsedad o no en la identificación del recusante. Incluso, el presidente del Concejo anunció que interpondría una denuncia ante la Fiscalía para que investigue si hubo falsedad o no en la identificación del recusante pues, asegura, hay inconsistencias en la firma y el correo electrónico.



También se puso sobre la mesa que, técnicamente, el Concejo aún no había sido notificado de la aceptación de la tutela de Leal.



EL TIEMPO consultó al presidente del Concejo, quien explicó que lo que pasó este martes es que “un sector del Concejo dice que no podemos votar; pero desde mi punto de vista sí tenemos toda la facultad para votar, porque el reglamento lo establece y aquí no están todos los requisitos. Eso fue lo que mejoramos, pero algunos no lo han entendido así”.



"No podemos caer en las mismas prácticas que pasaron el año pasado con el POT y con el presupuesto", aseguró Abisambra durante la sesión.



Para este miércoles, a las 9 a. m., está prevista una nueva sesión plenaria con el fin de seguir el proceso. Mientras tanto, sigue sin darse un debate de fondo sobre el ingreso a la RM.

¿Un riesgo latente?



Aunque este año se debatió, votó y aprobó la modificación de varios artículos del Reglamento del Concejo –entre ellos el 118, que contiene el ‘Trámite de los impedimentos y las recusaciones’–, se volvió a ver un escenario similar al del POT. ¿Por qué?



Según le explicó a este diario el concejal Diego Laserna, si bien sí hubo modificaciones en algunos elementos del trámite de las recusaciones, hubo un elemento esencial que sigue haciendo lento el proceso: aunque se establecieron cuatro requisitos mínimos para que una recusación sea procedente, quien decide si se cumplen es la plenaria.



“Mi posición (en el debate de marzo) es que lo podía decidir la mesa directiva. La posición de otros es que el único que puede decidir es la plenaria y ganó esa opción. Independientemente de que la recusación sea absurda, sea presentada por un anónimo, o de que sea falsa, toca citar a plenaria. El problema lo dejaron vivo”, argumentó Laserna.

Hoy una vez más llegó una recusación con identidad falsa para impedir el debate del proyecto de región metropolitana en el concejo.



Ya en marzo habíamos advertido que el propio concejo estaba dejando la puerta abierta para que las recusaciones lo volvieran irrelevante. https://t.co/v7m6kvn5uL — Diego Laserna 🌻 (@LasernaBogota) April 25, 2022

¿Cuáles son los requisitos mínimos para que una recusación sea procedente?

De acuerdo con el artículo 118 del Concejo de Bogotá:



"Toda recusación deberá presentarse por escrito y contener los siguientes requisitos:



1. La identificación del recusante, salvo que exista una justificación seria y creíble en el escrito de recusación, para mantener la reserva de su identidad.



2. La identificación del concejal recusado.



3. Los hechos en que se fundamenta, junto con los elementos probatorios que considere necesarios para soportarla.



4. La causal taxativa en la que se subsume y las razones por las cuales se configure".



En la sesión, el director jurídico aseguró que "en ningún momento se le quita la competencia a la plenaria del Concejo para pronunciarse respecto a la procedibilidad de una recusación o posible recusación (...) Lo que se va a verificar es si esa recusación cumple o no con los requisitos esenciales que se requiere para presentarla".



No obstante, varios concejales insistieron que esa competencia no está explícita en la norma.

Consulte aquí el paso a paso para el manejo de una recusación.

EL TIEMPO