Concejo debate la objeción de la Alcaldía a 'Emergencia Climática'

A esta hora, el Concejo de Bogotá debate si acepta o no la objeción parcial de la alcaldesa Claudia López al proyecto de Emergencia Climática para la capital.



El punto en discusión es el 4.13 que exige que: "A partir del 1 de enero de 2022, el Distrito Capital no podrá adelantar procesos de adquisición de la flota de transporte público, cuya base de movilidad esté soportada en el uso de combustibles fósiles. Lo anterior aplica para todos los componentes de la flota zonal o troncal del transporte público”.

La Alcaldía objetó el numeral argumentando que:



- "No se encuentra alineada con el ordenamiento jurídico aplicable"



- Requeriría justes en infraestructura de recarga, tecnologías de buses,

estándares de recarga que el Distrito no está en condiciones de proporcionar.



- Una renovación 100 % eléctrica acarrearía mayores costos.



- Aumentaría la exigencia para el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) 2021-2031 a 4 billones de pesos (y sostiene que si la renovación fuera flexible con tecnologías agas sería de 1,2 billones). El FET es el que salda el costo de operación del sistema que no se logra con el costo del pasaje.

La propuesta del Distrito

Este jueves, la Secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, expuso una propuesta de modificación de los plazos:



"A partir del 1 de enero de 2023, el Distrito Capital no podrá adelantar procesos de adquisición de la flota de transporte público, cuya base de movilidad esté soportada en el uso de combustibles fósiles. Lo anterior aplica para todos los componentes de la flota zonal o troncal del transporte público”.

​

Sin embargo, el plazo de un año más depende de una condición. Urrutia propuso que se cree una comisión accidental (entre Concejo, Ambiente, Hacienda, Movilidad y TransMilenio) para identificar esquemas y fuentes de financiación que permitan cumplir con el plazo en 2023. Pero, de no hallarse esa alternativa y aprobarla antes del 31 de diciembre de 2021, el plazo se modificaría a enero de 2024.



Además, el Secretario de Gobierno, Luis Errnesto Gómez, propuso que la comisión ad hoc que se creó para revisar las objeciones, considere que en enero se convoquen sesiones para trabajar en un proyecto de iniciativa del Concejo de iniciativa conjunta para consolidar una sola propuesta.

Lo que dijo el gerente de TransMilenio

Felipe Ramírez, gerente de TransMilenio, ratificó el compromiso de la administración en avanzar hacia la transición de tecnologías. Sin embargo, sostiene que aunque ya se tiene un avance técnico, el aspecto fiscal sigue sin estar completo y competente con un cambio de esa escala para 2022.



“483 buses eléctricos son un número importante (refiriéndose a los buses ya adquiridos y en proceso de ingreso). Y tenemos sobre la mesa la posibilidad de la adjudicación de 406 adicionales en diciembre. Desde el tema técnico estamos listos para dar el paso eléctrico, pero tenemos un llamado de Hacienda para contemplar el tema fiscal”, comentó Ramírez.



La preocupación por el tema de inversión tiene que ver con que, según el gerente, un bus eléctrico es, por lo menos, un 16 % más caro que uno de otra tecnología. Esto, sin sumar los retos que acarrea la infraestructura de carga (que exige otra inversión adicional).



"Es necesaria la tecnología eléctrica y sí queremos ese cambio. Pero es importante reconocer con verdades que la tecnología es más costosa: tenemos que trabajar no cómo en no tener esos buses, sino cómo buscamos los recursos para tener ese espacio fiscal y dar el paso", indicó Ramírez.



El gerente presentó un cronograma de adquisición de nueva flota que daría cuenta de sus reservas frente a los plazos propuestos pro el proyecto:



2022 (975 buses)

Articulados: 133

Biarticulados: 133

Busetón: 454

Padrón: 256



2024 (530 buses)

Articulados: 94

Biarticulados: 342

Busetón: -

Padrón: 94



2025 (280 buses padrones)

Secretaría de Hacienda comenta posibilidades de financiación

Debido a que una de las principales objeciones del Distrito es el asunto fiscal, se están buscando alternativas para conseguir los recursos.



"Ayer la alcaldesa estaba proponiendo al Gobierno algunas fuentes que requieren modificaciones desde el nivel nacional. Se propuso aumentar la sobretasa a la gasolina y al ACPM (...) esta es una de las fuentes que debería explorarse como una posibilidad para lograr mayores recaudos para aumentar la capacidad de Bogotá para financiar toda esta agenda de crecimiento verde. El cobro de gradualidad sobre vehículos automotores también lo propuso (...) El tema de impuestos a hogares que tengan más carros es otra opción. También está la estrategia de etiquetado ambiental a vehículos", barajó el Secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.



Sin embargo, aclaró que todo está en la escala de propuestas.

Lo que dicen los defensores del 4.13 y el plazo de 2022

Entre los argumentos para rechazar las objeciones, están:



- "La información provista por Transmilenio muestra que hay suficiente oferta y proveedores de cero emisiones para la tipología padrón y busetón. Por su parte la tipología troncal, si bien tiene más proveedores que el gas, y el Euro V con filtro, requiere avanzar en las pruebas técnicas en el sistema".



- "El proyecto de acuerdo se basa en la premisa que se debe hacer un trabajo integral para equiparar el costo de los buses cero emisiones a los que funcionan actualmente en el sistema en el ciclo de vida de los mismos. Esto requiere innovación en diversos aspectos como modelos financieros, de negocios, encadenamiento de actores, entre otros, incluido el rol del nuevo operador público, que no han sido explorados en detalle por Transmilenio. Se mostró un ejemplo en Santiago de Chile que inició desde un operador privado y es hoy política pública".



- "La administración distrital no conceptuó que había objeciones de tipo fiscal en el debate en comisión, cuando se podían hacer cambios. El condicionamiento surgió en el segundo debate por parte de la Empresa Transmilenio, no por parte de la Secretaría de Movilidad. En el segundo debate ya no se podían introducir cambios. Ni la administración ni los concejales presentaron proposición de supresión del numeral 4.1.3".



- Y, en general, sostienen que las objeciones corresponden más a inconveniencia que a ilegalidad.



Además, la concejal Susana Muhamad, autora del proyecto de acuerdo, advirtió que los datos brindados en un derecho de petición que les respondió TransMilenio no coinciden con las fechas de adquisición de nuevos buses difiere con lo que presentó este jueves el gerente de TransMilenio.



"Los buses hasta el 2024 volvería el sistema a comprar 266 buses articulados y biarticulados. Hay tres años de trabajo para poder adecuar tecnología, hacer pruebas, llamar proveedores…", comentó Muhamad en el debate. Sin embargo, Ramírez sostuvo que esa compra de buses para el sistema troncal será en 2022.



Además, la concejal insistió en que el acuerdo de Emergencia Climático se contempló para no tener un mayor peso fiscal en las finanzas previstas por el Distrito: “La Administración dice que esa transición se hace con costos adicionales. El paradigma en el que está montado el proyecto es que la transición se hace con los mismos recursos, es decir, que con el mismo marco fiscal que iba a comprar buses diésel va a comprar buses eléctricos”.

Las posiciones de otros concejales:

"Muy atentos a los concejales que hoy actúen como obedientes firmones de @ClaudiaLopez y aprueben las objeciones al proyecto de Emergencia Climática.



¿Muy interesados en tirarle salvavidas al negociado de los buses? Que lo recuerden los votantes", trinó Carlos Carrillo.

"Organizaciones ambientales exigen que se cumpla la #declarenemergenciaclimatica y vamos a rechazar la objeción de la alcaldesa @ClaudiaLopez. Se nos acabó el tiempo y el Planeta no da espera", trino Ana Teresa Bernal.

