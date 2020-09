Cupo por $ 10,8 billones se hunde, pero Alcaldía insistirá

Un traspié sufrió ayer el trámite del proyecto de acuerdo de cupo de endeudamiento por 10,8 billones de pesos, con la recusación a los concejales del Polo Democrático en Bogotá.

El efecto inmediato de este recurso, que fue interpuesto por la bancada de Cambio Radical en el Concejo, es que la iniciativa ya no se podrá discutir hoy en la Comisión de Hacienda (anoche fue cancelada la citación) y tampoco mañana en la plenaria, donde se clausuran las sesiones ordinarias y que es la instancia en la cual se debe resolver la recusación.



Así las cosas, el cupo de endeudamiento no logra su primer debate y, por tanto, se hunde. Entonces, el camino que le queda a la Administración es presentar de nuevo el proyecto para que sea debatido en sesiones extraordinarias (las convocarán el próximo jueves), junto con el de alivios tributarios. Los dos conforman el ‘Plan Marshall’. De todas formas, este revés no tiene, por ahora, efectos de fondo.



En el escenario de las extras, el debate promete ser amplio, como varios concejales querían. De hecho, más allá de las dudas y del monto, la preocupación que había en el cabildo distrital era que, por los tiempos tan ajustados con los que se presentó, solo había un día para discutir y votar el histórico endeudamiento.

Los concejales recusados son Manuel Sarmiento, Celio Nieves y Álvaro Argote, quien es uno de los tres ponentes y presidente del Polo, por una presunta inhabilidad al haber demandado en 2019 ante el Consejo de Estado el proyecto de la primera línea del metro, que originalmente iba de Bosa a Suba.



Carlos Carrillo, el cuarto miembro de esa bancada, no acompañó la demanda y, por tanto, no está inhablitado; no obstante, es un crítico del cupo de endeudamiento y considera que no se necesita toda esa plata, sino “4 billones menos”.



Según los argumentos de la recusación, en el proyecto ya hay una partida de 784.500 millones de pesos para los estudios de la prolongación del metro a Suba y Engativá. Carolina Arbeláez, concejal de Cambio Radical y promotora de la recusación, explica que al existir en el cupo recursos para el metro hay un conflicto de intereses.

“Esa demanda que interpusieron busca tumbar el metro, y ahora no pueden estar aprobando un proyecto que tiene recursos para el mismo metro que ellos están demandando”, dijo la concejala, y recordó que, precisamente, la alcaldesa Claudia López y Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, renunciaron a esa acción de nulidad para posesionarse.



Agregó que este es el cupo más grande en la historia de Bogotá y se necesita darle un amplio debate. “No se va a dar un cheque en blanco”, insistió. Arbeláez incluso afirmó que puede haber más concejales inhabilitados por otros proyectos, como el corredor verde en la carrera 7.ª, que están en el proyecto. Desde la instalación del Concejo, esa colectividad se declaró en oposición a la alcaldía de López.



El presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán, dijo que la recusación obliga a suspender el trámite del proyecto hasta que se resuelva. “Definitivamente se hundió y tiene que volverse a tramitar. De arranque tenía los tiempos muy apretados”, explicó Galán, quien dijo que la iniciativa necesitaba mínimo 20 días.



Luis Ernesto Gómez, por su parte, afirmó: “No sorprende el discurso doble de la bancada de Cambio Radical, primero para pedir reactivación económica y luego para ponerle palos en la rueda al debate”. Gómez aseguró que lo único que consigue ese partido con la “maniobra dilatoria” es que el debate no pueda ser hoy, sino en sesiones extras.



Álvaro Argote, uno de los tres recusados, le dijo a este diario que no incurrieron en inhabilidad y que esperaba que fuera retirada la recusación para que el Concejo pueda continuar hoy la discusión. “Mientras no se inicie el trámite de la recusación, y que nos notifiquen por la Secretaría, se puede retirar”, insistió. Sin embargo, Cambio Radical insistió en que dará el debate y será la plenaria la que decida.



Argote explicó que la demanda es “una acción pública y no en beneficio particular” por el cambio del trazado de la primera línea del metro, que en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) comienza en Bosa y termina en Suba, y porque se contrató sin tener estudios ni diseños de ingeniería de detalle.

¿En qué se invertirá el dinero del cupo de deuda?

Los 10,8 billones de pesos de cupo de endeudamiento que está solicitando la Alcaldía de Bogotá son para invertir en parte de los proyectos del Plan Distrital de Desarrollo que, a su vez, apalancarán la reactivación de las empresas y el empleo. La millonaria inversión estará dividida en cinco propósitos.



El primero de ellos es educación y el sector social. A este se le asignaron más de 4,8 billones de pesos, de los cuales casi la mitad (2,3 billones de pesos) fueron asignados a la Secretaría de Educación, la segunda más alta de todas, solo superada por TransMilenio, que tiene asignados 3,1 billones de pesos.



El segundo es la atención al medioambiente y la crisis climática. En total se llevará 214.000 millones de pesos. El tercero es seguridad y paz, que tendrá una asignación de 535.662 millones de pesos.



El cuarto sector en el cual se invertirá es en movilidad, que se lleva el 36 por ciento del total del dinero de inversión. El último sector beneficiado es el de gobierno. Según la Administración Distrital, a este se le destinarán en total 107.000 millones de pesos.

