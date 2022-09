El último semestre de sesiones en el Concejo de Bogotá (2022-I) le costó a la ciudad 14.263’122.440 pesos. Esto es el equivalente a lo que costará la obra de restitución del Colegio San Francisco de Asís (Los Mártires) o, también, a dos veces el costo del nuevo Jardín Infantil Dejando Huella (Ciudad Bolívar). Este es uno de los datos clave que revela el ‘Informe de monitoreo, seguimiento y evaluación al Concejo de Bogotá’ que lanzó Bogotá Cómo Vamos (BCV) a través de Concejo Cómo Vamos.



Durante los últimos seis meses, un equipo de BCV estuvo en todas y cada una de las 135 sesiones del cabildo y le tomó el pulso al organismo encargado de ejercer control político a la administración y desarrollar su actividad normativa.



Además de las tradicionales radiografías al quorum y la permanencia, los hitos del semestre y el escalafón de concejales con mejor desempeño, este año el informe incluyó dos novedades: la valoración económica (cuánto le cuesta el Concejo a la ciudad) y el seguimiento a temas que tengan relación con el derecho a la ciudad y la Nueva Agenda Urbana. Estos dos últimos elementos, de hecho, también tuvieron un papel predominante en el Informe de Calidad de Vida 2021.



EL TIEMPO, miembro de la alianza de BCV, que incluye a la Fundación Corona, la Pontificia Universidad Javeriana y la Cámara de Comercio de Bogotá, le cuenta cuáles son los datos claves de este nuevo informe.

Lo que nos cuesta el Concejo

La estimación de los costos de gestión del Concejo de Bogotá es la gran novedad de este informe. De acuerdo con cálculos de BCV, las sesiones de 2022-I costaron 14.263’122.440 pesos. ¿Cómo se calcula esto? Concejo Cómo Vamos hizo estimaciones a partir de elementos como los honorarios que reciben los concejales por cada sesión a la que se registran (1’5 millones de pesos), el costo por minuto de cada Unidad de Apoyo Normativo (UAN), los costos de las secretarías de comisiones y de la secretaría general y otros elementos.



De acuerdo con Felipe Mariño, director de BCV, esta novedad se implemento para responder a una pregunta que, históricamente, varios sectores les habían pedido responder y para “hacer un análisis costo-beneficio o costo-resultado de la gestión en el Concejo”.



El informe no solo calculó el valor general de 2022-I en el Concejo, sino los costos de tramitar proyectos clave para Bogotá. Por ejemplo, se estima que todas las discusiones que implicó la solicitud de ingreso a la Región Metropolitana costó 392’972.688 pesos: duró tres sesiones y no dio ningún resultado. Luego de un lío con la resolución de una recusación, la Alcaldía terminó retirando el proyecto.



De otro lado, se estima que los debates en torno a la modificación del reglamento interno del Concejo, que tomó 11 sesiones, le costó a la ciudad 1.205’784.155 pesos. Este trámite tuvo la particularidad de que se dedicaron 45,3 horas a tratar de resolver cómo agilizar los trámites de impedimentos y recusaciones. Paradójicamente, en el primer proyecto en que ese nuevo reglamento se puso a prueba –en el de Región Metropolitana– no se tenía claro cómo aplicar la norma y las demoras en esa resolución de recusaciones volvieron a aparecer.



Incluso, Concejo Cómo Vamos pudo calcular cuánto costó el tiempo dedicado a resolver trámites y recusaciones. “Durante el semestre 2022-I se llevaron a cabo 6 sesiones que buscaban gestionar impedimentos y recusaciones. En promedio, cada una de estas sesiones costaron $ 91’484.604, incluyendo el estimativo de las UAN y las secretarías; por lo que en total este ejercicio le costó a la ciudad $ 528’931.834”, dice el documento, que ya está disponible en www.bogotacomovamos.org.



A esta fórmula, dice el director de BCV, se suma otro dato clave que encontró Concejo Cómo Vamos: cuánto están durando realmente las sesiones. “En este análisis de eficiencia vemos algo. En el reglamento interno del Concejo se establece que podría tomarse hasta 4 horas por sesión. Pero vemos que solamente el 24 por ciento de las sesiones estuvieron cerca de utilizar esas 4 horas. Es decir, las sesiones están terminando antes de tiempo, pero eso no significa que se esté cumpliendo el objetivo. Eso implica hacer una nueva sesión sobre el mismo tema que, posiblemente, se pudo hacer en una sesión”, argumenta. Al final, dice, más sesiones implican más costos.

El ‘top’ de concejales



Este informe, como es tradición, publicó el escalafón de concejales de acuerdo con su desempeño. Para calcular el puntaje de cada cabildante, Concejo Cómo Vamos utiliza tres criterios: control político (50 %), actividad normativa (40 %) y quorum y permanencia (10 %).



El director de BCV destaca que, después de la peor parte de la pandemia y sus restricciones, “volvimos a incorporar la variable fundamental de quorum y permanencia”. Eso sí, advirtió que se da un peso de apenas el 10 % con el objetivo de que no se premie el “firmar y hacer saludo a la bandera”, sino estar realmente presente en la sesión, con aportes de calidad.



Sobre esto, el informe dice que “en promedio los concejales y concejalas permanecen en el recinto un 62 % del tiempo total que duran las sesiones de su comisión y de plenaria. Es decir que si las sesiones se toman en promedio 3 horas, la mayoría de concejales y concejalas permanecen 1,8 horas en las sesiones de su comisión y de plenaria”.



En el escalafón general de desempeño, el primer lugar se lo llevó Luis Carlos Leal (Alianza Verde), seguido de Celio Nieves (Polo Democrático) y Carlos Carrillo (Polo Democrático).



1. Luis Carlos Leal (Alianza Verde): 78,01

2. Celio Nieves (Polo Democrático): 77,33

3. Carlos Carrillo (Polo Democrático): 77,32

4. Juan Baena (Nuevo Liberalismo): 77,08

5. Ana Teresa Bernal (Colombia Humana - UP): 76,72

6. María Victoria Vargas (Partido Liberal): 76,25

7. María Fernanda Rojas (Alianza Verde): 75,94

8. Susana Muhamad (Colombia Humana - UP): 75,62

9. Lucía Bastidas (Alianza Verde): 75,56

10. Gloria Díaz (Conservador): 75,34

El ‘top’ en control político



Concejo Cómo Vamos calculó el top en otras categorías. Por ejemplo, en control político, el primer lugar es de Lucía Bastidas (Alianza Verde), el segundo es para Martín Rivera (Alianza Verde) y el tercero es de Diana Diago (Centro Democrático). Y en actividad normativa lideran la lista Heidy Sánchez (Colombia Humana-UP), Humberto ‘Papo’ Amín (Centro Democrático) y Luis Carlos Leal.



Los concejales que fueron autores de más iniciativas debatidas fueron María Fernanda Rojas (Alianza Verde), Julián Sastoque (Alianza Verde) y Andrés Onzaga (Alianza Verde).

De acuerdo con el informe, de los 45 cabildantes, 24,4 % tuvo un desempeño destacado; 51,1 %, un desempeño promedio; 15,5 %, un desempeño bajo y 8,8 %, un desempeño deficiente.

Otras novedades



Esta nueva edición del informe de Concejo Cómo Vamos incluye otras innovaciones como la medición de la incidencia del derecho a la ciudad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana en el Concejo. “Desde BCV estamos liderando cómo pensar Bogotá desde esa perspectiva de derecho a la ciudad y eso implica que el Concejo debemos verlo con esos ojos. Vamos a privilegiar esos debates de control y esa actividad normativa que promueva una ciudad sostenible desde el punto de vista de la Nueva Agenda Urbana”, dijo el director.



Y apunta otras dos novedades: por primera vez se registró cómo están votando concejales y bancadas en proyectos presentados por la administración y también se documentó qué tan fracturadas o unificadas están las bancadas.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes