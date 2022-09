El último semestre de sesiones en el Concejo de Bogotá (2022 - I) le costó a la ciudad 14.263'122.440 pesos. Esto es el equivalente a lo que costará la obra de restitución del Colegio San Francisco de Asís (Los Mártires), es el equivalente a dos veces el costo del nuevo Jardín Infantil Dejando Huella (Ciudad Bolívar



Este es uno de los datos clave que revela el ‘Informe de monitoreo, seguimiento y evaluación al Concejo de Bogotá’ que lanzó este miércoles Bogotá Cómo Vamos (BCV) a través de Concejo Cómo Vamos.



Durante los últimos seis meses, un equipo de BCV estuvo en todas y cada una de las 135 sesiones del Concejo y le tomó el pulso a la corporación encargada del control político y la actividad normativa en la capital.



Además de las tradicionales radiografías al quorum y la permanencia, los hitos del semestre y el ranking de concejales con mejor desempeño, este año el Informe incluyó dos novedades: la valoración económica (o ¿cuánto le cuesta el Concejo a Bogotá?) y el seguimiento a temas tratado en el cabildo que tengan relación con el Derecho a la Ciudad y la Nueva Agenda Urbana. Estos dos últimos elementos, de hecho, también tuvieron un papel predominante en el reciente Informe de Calidad de Vida 2021.



EL TIEMPO, miembro de la alianza de BCV, que incluye a Fundación Corona, la Pontificia Universidad Javeriana y la Cámara de Comercio de Bogotá, le cuenta cuáles son los datos claves de este nuevo Informe.Si quiere conocer más detalles del Informe, puede leerlo completo aquí.

¿Cuanto le costó a Bogotá el Concejo de Bogotá en el primer semestre de 2022?



Esta es la novedad clave del Informe. De acuerdo con Concejo Cómo Vamos, “a los bogotanos y bogotanas nos costaron ~$14.200’000.000 aproximadamente las sesiones realizadas en este cabildo en el primer semestre del 2022”.



¿Cómo se calcula esto? Concejo Cómo Vamos hizo estimaciones a partir de estos elementos:



“ - Los honorarios que reciben los concejales por cada sesión en la que se registran: $1’500.000.



- El costo por minuto de cada Unidad de Apoyo Normativo (UAN) equivale a ~$4.766. Este valor se determinó teniendo en cuenta la asignación máxima salarial para cada UAN, que son 48 SMLV dividido en el número de minutos laborales en 21 días (10.070). ¿Por qué 21 días? Porque es el número de días en que los concejales y concejalas tienen derecho a recibir honorarios en un mes. Es decir 48.000.000 / 10.070 = 4.766. Luego, este valor se multiplica por el número de minutos que dura cada sesión que se quiere evaluar y éste resultado se multiplica por el número de concejales presentes en dicha sesión, obteniendo así el valor por sesión de la UAN”.



Eso sí, el equipo aclara “que esta es una primera aproximación a lo que puede llegar a costar una UAN y que se está construyendo una metodología que tenga en cuenta múltiples variables para tener mayor precisión”.



Este fue el costo por algunas de las categorías:



- Elección del Contralor Distrital: 293’100.536



- Trámites de impedimientos y recusaciones: 528’931.834



- Modificación del reglamento interno del Concejo: $1.205’784.155



- Debates de Control Político 827’675.618



- Proyectos de Acuerdo presentados por la Administración Distrital



- Cupo de Endeudamiento:1.288’840.376



- Región Metropolitana: 392’972.688

Concejo de Bogotá debate las recusaciones contra los todos los 45 cabildantes. Foto: Milton Díaz

Ranking de concejales



Este es el ranking de concejales con mejor desempeño.



El ranking general por desempeño (calificación general)



1. Luis Carlos Leal (Alianza Verde): 78,01

2. Celio Nieves (Polo Democrático): 77,33

3. Carlos Carrillo (Polo Democrático): 77,32

4. Juan Baena (Nuevo Liberalismo): 77,08

5. Ana Teresa Bernal (Colombia Humana - UP): 76,72

6. María Victoria Vargas (Partido Liberal): 76,25

7. María Fernanda Rojas (Alianza Verde): 75,94

8. Susana Muhamad (Colombia Humana - UP): 75,62

9. Lucía Bastidas (Alianza Verde): 75,56

10. Gloria Díaz (Conservador): 75,34



En control político:



1. Lucía Bastidas (Alianza Verde)

2. Martín Rivera (Alianza Verde)

3. Diana Diago (Centro Democrático)

4. María Fernanda Rojas (Alianza Verde)

5. Andrés Onzaga (Alianza Verde)



En actividad normativa



1. Heidy Sánchez (Colombia Humana - UP)

2. Humberto ‘Papo’ Amín (Centro Democrático)

3. Luis Carlos Leal (Alianza Verde)

4. Jorge Escobar (Centro Democrático)

5. Gloria Díaz (Conservador)



Los concejales con más proyectos de acuerdo (iniciativa propia)



1. María Fernanda Rojas (Alianza Verde): 5

2. Julián Sastoque (Alianza Verde): 4

3. Andrés Onzaga (Alianza Verde): 4

4. Luis Carlos Leal (Alianza Verde): 4



El Informe destaca que “las mujeres son el grupo con mayor representación en los cinco primeros puestos tanto en actividad normativa, como en control político. A su vez, de los 11 lugares con desempeño destacado a nivel general, 7 son ocupados por mujeres”.

Los hitos del Concejo en 2022 - I



Concejo Cómo Vamos identificó 7 momentos clave en el Concejo este semestre:



• La entrada de nuevos Concejales a la Corporación: Libardo Asprilla (en reemplazo de Andrea Padilla), César García (en reemplazo de Yefer Vega), Javier Ospina (en reemplazo de Andrés Forero), Venus Silva (en reemplazo de Sara Castellanos) y Juan Felipe Grillo (en reemplazo de Carlos Fernando Galán).



• La declaratoria de oposición a la Administración Distrital de un nuevo partido: el Polo Democrático.



• La modificación al Reglamento Interno del Concejo de Bogotá: le dedicaron 45,3 horas a resolver el lío con el trámite de impedimentos y recusaciones, que ha ralentizado los trámites de proyectos claves como el POT.



• El Proyecto de Acuerdo sobre Región Metropolitana y el primer trámite de una recusación tras la modificación del Reglamento Interno.



• La elección de Contralor Distrital.



• El debate y aprobación del cupo de endeudamiento para la ciudad.



• La modificación del presupuesto del Distrito Capital 2022.

Pulso al Concejo

Según las cuentas de Concejo Cómo Vamos, en 2022 - I se hicieron 135 sesiones. De estas:



- 67 fueron de control político: 28 % fueron sobre temas de gestión pública, 11 % sobre igualdad de oportunidades y equidad y 9 % sobre movilidad y transporte. Los partidos que más citaron a control político fueron Polo Democrático, Centro Democrático y Alianza Verde. Las entidades que más asistieron a debates de control fueron la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y el IDU.



- 41 fueron de actividad normativa: se debatieron 24 proyectos de acuerdo, de los cuales se aprobaron 10. Ninguno se rechazó: los restante están a la espera de ser reprogramados.



- 27 fueron de impedimentos y recusaciones, elección de Contralor e instalación de sesiones ordinarias y extraordinarias



Según el Informe, la duración promedio de las sesiones fue de 3 horas. Pero este dato llama la atención por un aspecto: “Según el Reglamento Interno de la corporación, el artículo 44 indica que: Las sesiones del Concejo de Bogotá, D.C. tanto de la Plenaria como de las Comisiones Permanentes tendrán una duración máxima de cuatro (4) horas, salvo que se apruebe la moción de sesión permanente, en cuyo caso, se sesionará hasta cuando se agote el orden del día o hasta cuando los integrantes de la Plenaria o de la Comisión lo determinen. (Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, 2019). No obstante, durante el semestre de estudio, de las 135 sesiones solo 33 (24 %) estuvieron cerca o superaron por pocos minutos las 4 horas”, detalla el Informe.



Y resaltó, “el Concejo de Bogotá está tomando más de una sesión para concluir debates de control político y proyectos de acuerdo; lo que lleva a la conclusión que el Concejo se está tomando más de una sesión para cerrar un tema, pero no están empleando las 4 horas por sesión que deberían hacerlo. El 19 % (26) de las sesiones duraron menos de 2 horas”.



Se destaca también este dato: “En promedio los concejales y concejalas permanecen en el recinto un 62 % del tiempo total que duran las sesiones de su comisión y de Plenaria”.

