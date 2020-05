Concejo de Bogotá continúa la discusión del Plan de Desarrollo

La plenaria del Concejo de Bogotá continúa esta noche la discusión del proyecto de Plan de Desarrollo 'Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI'.



El debate del articulado comenzó a las 9 de la mañana y se prolongó hasta altas horas de la noche. Se espera que la sesión se suspenda a la medianoche.

Durante la jornada, la primera de dos que debe tener, fueron revocadas dos votaciones en las cuales se habían aprobado artículos en bloque.



El proyecto que se está discutiendo fue votado a la medianoche del miércoles anterior, en la Comisión del Plan, después cerca de 36 horas de discusiones.



La iniciativa original tenía 116 artículos y durante el debate en Comisión le adicionaron 44 proposiciones.



En la Plenaria los artículos pueden ser votados de manera positiva o negativa, pero no modificados.



A partir de las 9 de la mañana de este domingo, la Plenaria del Concejo capitalismo reanudará la sesión a y se espera concluya cuando se haya votado la totalidad del articulado.



Tanto en la Comisión como en la Plenaria, una de las críticas más reiteradas al proyecto es sobre las metas propuestas. De cuerdo con varios cabildantes, estas no son claras o no son ambiciosas.

El Plan de Desarrollo

El Plan contiene cinco propósitos, 30 logros de ciudad, 65 programas generales y 17 programas estratégicos, diseñados con una visión local, regional, nacional y global, y le apuesta a sentar las bases para la integración de Bogotá con los municipios y departamentos vecinos, con la Nación y con actores públicos y privados, y a acelerar el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Los 5 propósitos estratégicos del plan son:



1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Participa en el foro virtual de este propósito.



2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático.



3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. Participa en el foro virtual de este propósito.



4. Hacer de Bogotá-Región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible. Participa en el foro virtual de este propósito.



5. Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Participa en el foro virtual de este propósito.

