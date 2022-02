El Concejo de Bogotá aprobó este viernes el proyecto de acuerdo 171 de 2021 'Por medio del cual se promueve la construcción y adecuación de Cruces seguros a nivel en la ciudad de Bogotá D.C'. Este fue un proyecto liderado por la Concejal Lucía Bastidas.



A través de este proyecto, Bogotá priorizará, cuando se den las condiciones, los cruces a nivel en lugar de los puentes peatonales.



El proyecto de acuerdo, que ahora espera la sanción de la alcaldesa Claudia López, indica que el Distrito (a través del Idu y las Alcaldías Locales) ") promoverá la construcción de cruces seguros a nivel de acuerdo con los análisis técnicos, garantizando la priorización de la seguridad e integridad de los peatones y de las personas con movilidad reducida".



No obstante, esto no significa que los puentes peatonales desaparecerán de Bogotá. Lo que establece el acuerdo es que, a partir ahora, la construcción de puentes peatonales se hará solo cuando:



"1. En vías arteriales, cuando las evaluaciones de tránsito den como resultado que una

solución a nivel no es viable por el impacto en la movilidad que se pueda generar, y/o

cuando no se garantizan condiciones de accesibilidad universal y/o no ofrece condicionesde seguridad vial ni condiciones adecuadas de visibilidad y/o cuando existen decisiones judiciales que obligan a la construcción de un puente peatonal.



2. Junto a intersecciones vehiculares a desnivel cuando por el Plan de Ordenamiento

Territorial o por otras instancias, se tenga contemplado un puente vehicular.



3. En vías férreas, mientras esté vigente el artículo 4 de la Ley 146 de 1963 y/o si la

autoridad competente no autoriza la construcción de un paso a nivel.



4. En proyectos que al momento de entrada en vigencia del presente Acuerdo ya cuentan con estudios y/o diseños que soportan la construcción del puente peatonal.



5. En los casos que amerite en los corredores del Sistema de Transporte Masivo, para

acceso a las estaciones del Sistema, y cuando la implementación del cruce a nivel afecte

los tiempos de operación del Sistema de Transporte Masivo.



6. Donde la evaluación del caso específico arroje que definitivamente la construcción de

un puente peatonal es la solución más eficiente en términos de tránsito, seguridad y

movilidad, y/o cuando afecta elementos de la estructura ecológica principal de la ciudad".



¿Qué pasará con los puentes peatonales que ya existen y no necesariamente cumplen con los anteriores criterios? El texto establece que pueden ser reemplazados por cruces seguros a nivel si hay capacidad presupuestal y si se cumplen los criterios técnicos.



¿Esto significa que todos los puentes peatonales serán demolidos de un día para otro? No. Lo que el proyecto establece es que "la Secretaría Distrital de Movilidad en coordinación con el IDU deberá presentar un proyecto de desmonte de puentes peatonales gradual para los próximos cinco años y la reutilización de estas estructuras en cruces de quebradas y cuerpos hídricos para mejorar la conectividad en estos sectores, previos estudios técnicos".



El proyecto, a su vez, ordena que para los nuevos cruces que haya en Bogotá, se deberá priorizar la creación de pasos a nivel.

¿Por qué priorizar los cruces a nivel?

En 2020, EL TIEMPO le puso la lupa a este tema. En ese momento, varios expertos explicaron que los argumentos para repensar el futuro de los puentes peatonales se podía resumir en tres puntos: están realmente pensados para los carros y no para las personas, no son accesibles para todos y pueden ser focos de inseguridad.

