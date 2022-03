La actividad de las bancadas y concejales de Bogotá tuvieron una calificación “destacable”, en términos generales, durante las sesiones del segundo semestre de 2021, según el último informe de Concejo Cómo Vamos (CCV).



(Además: El silencioso túnel de 8 km que se construye bajo la Boyacá).

Según los resultados de esta medición, podemos ver una corporación fortalecida teniendo en cuenta que el grueso de las bancadas y concejales presentan una gestión destacada (...) FACEBOOK

TWITTER

El documento, conocido por EL TIEMPO, es la primera evaluación del desempeño de la corporación y los cabildantes que fueron elegidos en 2019. Durante 2020 y 2021, el programa, que es un capítulo del programa Bogotá Cómo Vamos (BCV), no hizo el seguimiento, debido a las medidas de aislamiento adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria. Esta es una iniciativa de la Fundación Corona, EL TIEMPO, la Universidad Javeriana y la Cámara de Comercio de Bogotá.



El nuevo informe se enfoca en el control político (CP) y la actividad normativa (AN) de los partidos y movimientos políticos (son 13 bancadas) y sus 45 integrantes durante el periodo comprendido entre el 11 de julio y el 22 de diciembre del año pasado. El resultado obtenido en ambas variables está por encima de 75 puntos.



Se entiende por control político el seguimiento a la gestión y a las acciones de la administración distrital. La actividad normativa, por su parte, se refiere a las propuestas presentadas y debatidas y a la discusión de las iniciativas de la administración distrital.



“Según los resultados de esta medición, podemos ver una corporación fortalecida teniendo en cuenta que el grueso de las bancadas y concejales presentan una gestión destacada en las dos atribuciones evaluadas, control político y actividad normativa”, dice Felipe Mariño director de Bogotá Cómo Vamos.



(Siga leyendo: ¿Y ahora los colegios? | Voy y Vuelvo).



Durante ese periodo se realizaron 145 sesiones en el cabildo distrital, distribuidas así: 54 de la plenaria, 40 de la comisión primera o del Plan de Ordenamiento Territorial, 18 de la comisión segunda o de Gobierno y 33 de la comisión tercera o de Hacienda.



En estas se debatieron 70 proposiciones y 38 proyectos de acuerdo de autoría de los concejales, de los cuales 17 se convirtieron en normas de la ciudad y estuvieron relacionadas, principalmente, con medioambiente, salud y seguridad ciudadana.



En el semestre evaluado también se discutieron iniciativas presentadas por la administración central, como el presupuesto de 2022, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el plan de rescate social y económico, y otros temas sobre salud, movilidad y gestión pública. Los dos primeros fueron aprobados, finalmente, por decreto de la Alcaldía Mayor.

BANCADA by Camilo Castillo on Scribd

El control político

Según el informe, en la variable de control político, un 92 por ciento de las bancadas tuvieron un comportamiento destacado, con calificaciones superiores al 76 por ciento, y el 77 por ciento de los concejales contaron con un resultado superior al 75 por ciento.



Las 58 sesiones de CP efectuadas se destinaron para debatir 70 de las 640 proposiciones radicadas durante el periodo de estudio. Con igual número de sesiones, en los debates de AN se aprobaron 17 proyectos de acuerdo, y uno de ellos fue de autoría de la administración.



La comisión primera fue la que más realizó debates de CP (20 sesiones) y para AN (20). Por el contrario, en comparación con el total de sesiones frente al volumen de proposiciones y proyectos de acuerdo debatidos, la comisión de Hacienda tuvo más proposiciones debatidas por sesión, mientras que en proyectos de acuerdo lo fue la plenaria.



La Alianza Verde (mayoritaria, con 12 concejales) fue la que tuvo un mayor número de proposiciones discutidas (22 %), seguida por Colombia Humana-UP (15 %), Cambio Radical (13 %), Partido Liberal (10 %) y Centro Democrático (9 %). En el otro extremo estuvieron ‘la U’ (2 %) y Dignidad y Conservadores, colectividades que cuentan con un menor número de concejales y, por el reglamento, tienen menos opciones de participación.



Se destaca que las bancadas en oposición tuvieron participación en el 41,8 por ciento de los debates de control político. Siendo Colombia Humana-UP, Cambio Radical y Centro Democrático los de mejores resultados, con 36, 32 y 21 por ciento, respectivamente. El Mais solo tuvo un 11 por ciento. Esto también en cumplimiento del estatuto de oposición y de la metodología del estudio.



Los asuntos que dominaron los debates citados por los partidos de oposición fueron mayoritariamente sobre movilidad y transporte (28 %), medioambiente (14 %) y salud (10 %). Así mismo, las temáticas que predominaron en los debates de las demás bancadas (independientes y de gobierno) fueron gestión pública (16 %), medioambiente (14 %) y finanzas públicas (14 %).



(Lea también: ¿Por qué la ola de protestas y violencia en los colegios públicos?).



El 93 por ciento (42) de los concejales tuvieron un desempeño destacado; el 4 por ciento, promedio, y el 2 por ciento, bajo. En el grupo con mejores resultados, solo un concejal superó el 90 por ciento en la calificación final. Por el contrario, la mayoría (39) estuvo en el rango entre 89 y 80 por ciento y 2 entre el 79 y 75 por ciento.



Los concejales con mejor desempeño en los debates de CP citados fueron, en su orden, Andrea Padilla (90,7), Ana Teresa Bernal (89,9), Susana Muhamad (89,9) y Lucía Bastidas (89,4). Al final de la tabla se ubican Emel Rojas, Rubén Darío Torrado y Julián Espinosa. Este último, según el informe de CCV, no contó con debates de CP citados por el cabildante.

CONTROL POLÍTICO by Camilo Castillo on Scribd

La actividad normativa

El informe de Concejo Cómo Vamos indica también que en el segundo semestre de 2021 se adelantaron 58 sesiones dedicadas a actividad normativa, en las cuales fueron debatidos 36 proyectos de autoría o coautoría de los cabildantes.



El 92 por ciento de las bancadas lograron una calificación superior al 85 por ciento, y el 77 por ciento de los concejales, un desempeño destacado, el 11 por ciento tuvo un resultado promedio, el 4 por ciento, bajo y el 6 por ciento, deficiente.



La bancada de Alianza Verde, es la que presenta un mayor porcentaje de proyectos debatidos (12), seguida por el Centro Democrático y Cambio Radical, con 5 cada uno. Estos dos son reconocidos partidos de oposición. Los ‘verdes’ también tienen la mayor participación como coautores de iniciativas discutidas (con 9). Le siguen las bancadas conservadora (6), Colombia Justa Libres (5) y Liberal (5).



No obstante, en el resultado general de la actividad normativa en el semestre, las calificaciones más altas las obtienen, en su orden, el Centro Democrático, los partidos Liberal y Conservador (ambos independientes) y Colombia Humana-UP. Los puntajes son entre 98,3 y 97. La Alianza Verde queda después, con 95,4.



Se resalta que el 31 por ciento de los proyectos contaron con participación de dos o más bancadas (coautorías) y el resto fueron de trabajo de concejales de una sola bancada. Fueron aprobadas en plenaria el 66 por ciento de las iniciativas con coautoría y el 33 por ciento de las de autoría de concejales de una bancada.



Entre los 35 cabildantes con desempeño destacado, cuatro tuvieron porcentajes superiores al 90 por ciento. Ellos son: Julián Espinosa, con 95,8; Carolina Arbeláez (electa representante a la Cámara) y Pedro Julián López, con 93,3 cada uno, y Samir Abisambra, con 92.



El informe destaca que en los cinco primeros lugares están representadas las tres fuerzas políticas del cabildo distrital: gobierno, oposición e independientes. En el quinto renglón hay un empate entre los concejales Luis Carlos Leal y María Clara Name, con 89,3 puntos.



En la parte inferior de la tabla están los cabildantes Ati Quigua, Susana Muhamad y Andrés Forero (electo congresista). La primera, según Concejo Cómo Vamos, participó como coautora en proyectos aprobados, por lo que el puntaje final es menor a que si hubiese sido autora. El exconcejal Forero no registró iniciativas debatidas, y Muhamad, si bien participó como coautora y dicho proyecto salió bien librado en comisión, no alcanzó a ser debatido ni aprobado en plenaria.​

ACTIVIDAD NORMATIVA by Camilo Castillo on Scribd

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

@guire

Más noticias