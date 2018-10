Luz verde del Concejo de Bogotá a nuevo cobro de valorización

Después de nueve horas de discusión, la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate, por nueve votos a favor y tres en contra, el cobro de valorización por $ 906.579 millones para financiar la construcción de 16 obras, que pagarán propietarios de predios de estratos 4, 5 y 6.



De las obras, cinco son de infraestructura vial, seis de aceras y ciclorrutas, tres conexiones peatonales, un corredor ambiental y un centro cultural, este último a cargo de la Secretaría de Cultura.

Esta contribución será cobrada a cerca de 382.000 predios ubicados en tres zonas o ejes de las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba y Puente Aranda: Cedro, Córdoba y Zona Industrial, y se beneficiarán más de 2,5 millones de ciudadanos.



En el debate, Yaneth Mantilla, directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), dijo que aunque en principio se contemplaba hacer 35 obras por $ 1,2 billones, los concejales ponentes realizaron modificaciones al proyecto y se excluyó la construcción de parques.



“Aunque la administración considera que la intervención en los parques contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, acepta la propuesta de la ponencia conjunta de excluirlos en todos los ejes de valorización propuestos”, agregó Mantilla.

La concejal Gloria Elsy Díaz, del partido Conservador y ponente del proyecto, aseguró sobre los parques que al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se le han aportado recursos importantes. “Y la visita que hicimos a los parques que estaban en la propuesta inicial iban a tener una transformación, por ahora lo que necesitan es mantenimiento y el IDRD dijo que va a realizarlo con sus recursos”.



Sobre esta valorización, el Distrito ha señalado que es la primera vez que se lleva al Concejo un paquete de obras con diseños contratados y en ejecución y presupuestos ajustados a la realidad. Además, por primera vez se incluyen obras en el sector industrial, estratégico para la productividad, la generación de empleo y el crecimiento de la ciudad.



Según el Distrito, el pago de valorización para los predios residenciales tendrá como tope el valor de un predial, y para no residencial 2,5 veces el impuesto predial diferido hasta por cinco años. Quien pague de contado tendrá un descuento del 10 por ciento.



En este punto, el concejal Andrés Forero (quien votó negativo a la iniciativa), de la bancada del Centro Democrático, aseguró que en el sector de Puente Aranda (zona industrial) hay predios no residenciales que hoy pagan de impuesto predial cerca de $ 18 millones y que con esta valorización tendrán que pagar hasta 2,5 veces este valor.



“Aunque este monto se puede diferir a cinco años, esto no los exime de pagarlos, lo que significaría que estaríamos expulsando a nuestros industriales de Bogotá”, destacó.



A su vez, la concejal Díaz defendió la iniciativa, toda vez que le apunta a generar una transformación social y de infraestructura; sostiene que muchas decisiones tienen un costo político, pero hay que tomarlas en pro de la ciudad.



Ahora el proyecto pasará a la plenaria del Concejo para su aprobación definitiva, que se espera se dé, pues la Administración tiene la mayoría política a su favor en este tema.

Lo que se hará

Eje Cedro

Infraestructura vial



Av. Contador (calle 134) va de la carrera 7.ª a la Autonorte. Valor: $ 43.900 millones.

Av. Jorge Uribe Botero (carrera 15) de la av. calle 134 a la av. calle 170. Valor: 78.000 millones.

Av. Santa Bárbara (carrera 19) entre calles 127 y 134. Valor: 40.140 millones.



Aceras y ciclorrutas



Calle 92 y calle 94, entre carrera 7.ª y Autonorte. Valor: $ 34.700 millones.

Autopista Norte, entre calle 77 y 128B (costado oriental). Valor. $ 27.700 millones.

Calle 116 ,entre carrera 9.ª y autopista Norte. Valor: $ 14.600 millones.

Puente peatonal calle 112: calle 112 con carrera 9.ª. Valor: $ 9.370 millones.

Ciclorruta canal Molinos (incluye ciclopuente Autonorte), entre carrera 9.ª y Autonorte, incluye ciclopuente. Valor:

$ 25.160 millones.



Conexiones peatonales



Calle 73, entre carrera 7.ª y avenida Caracas. Valor: $ 7.480 millones.

Calle 79B carrera 5.ª y 7.ª. Valor: $ 1.340 millones.

Calle 85, entre carreras 7.ª y 11. Valor:

$ 5.035 millones



Centro cultural



Centro Felicidad (Cefe, calle 82 n.° 10 - 69). $ 80.000 millones.

Eje Córdoba

Corredores ambientales

Canal Córdoba, entre calles 128 y 170. Valor: 125.000 millones.



Infraestructura vial

Av. La Sirena (calle 153), entre autopista Norte y avenida Boyacá (calzada norte incluye ampliación puente vehicular autopista Norte. Valor: $ 102.200 millones.



Aceras y ciclorrutas

Calle 116, entre av. Boyacá y autopista Norte. Valor: $ 32.300 millones.

Eje Zona Industrial

Infraestructura vial

​

Reconstrucción de vías en la zona industrial de Montevideo y Puente Aranda. Valor: $ 212.500 millones.

REDACCIÓN BOGOTÁ

