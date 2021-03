Concejales piden a Claudia López rectificar señalamientos a migrantes

Un grupo de 24 concejales de Bogotá le envió una carta a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, refiriéndose a las declaraciones que la mandataria dio tras la muerte del patrullero Edwin Caro.



En entrevista con medios de comunicación, López habló de la inseguridad en la capital y dijo que "hay una minoría de migrantes profundamente violenta, que mata para robar o por una requisa, como pasó en este caso".

Los concejales le pidieron rectificar sus señalamientos al considerarlos xenofóbicos y perjudiciales para la población migrante.



"No estamos de acuerdo con la práctica sistemática, dirigida desde su despacho, de referirse a la nacionalidad de los delincuentes como argumento causal o explicativo frente al fenómeno de inseguridad que padece la ciudad", señalan los firmantes de la carta, quienes pertenecen a distintos partidos y son más de la mitad del Concejo.



Los concejales, entre los que hay miembros de la bancada de gobierno, agregan: "Consideramos que dichos señalamientos no sólo no contribuyen a dar una respuesta efectiva al problema, sino que exacerban el sentimiento de xenofobia y ponen en peligro a las personas migrantes, muy especialmente a quienes provienen de Venezuela".



Para los cabildantes, no hay razón de peso para hacer estos señalamientos. "La responsabilidad de las personas migrantes en la comisión de delitos es muy pequeña si se le compara con el panorama general del fenómeno, pero sus declaraciones podrían llevar a una desafortunada generalización que revictimice a personas".



Y advierten que "la xenofobia es una vía expedita para el aumento de la conflictividad en las calles".



En la carta también le recuerdan a la alcaldesa que muchos colombianos han sido victimas de este tipo de señalamientos en otros países. "Hemos vivido en carne propia lo que significa salir del país amenazados por la violencia o por pura necesidad. Hemos sido señalados por los delitos y los errores cometidos por otros, por el simple hecho de compartir nacionalidad".



Por eso, los 24 cabildantes le piden a Claudia López rectificar sus declaraciones y asumir, en adelante, "una actitud distinta frente a los migrantes, en la que incluso todos juguemos un papel determinante en la lucha contra la discriminación y la xenofobia".



Concluyen anotando que "Bogotá tiene en su ADN el aporte de muchos migrantes internos y extranjeros que han aportado su granito de arena a la construcción de nuestra ciudad" y que "ese es un activo inconmensurable que debemos preservar".



La carta fue firmada por Carlos Fernando Galán, Marisol Gómez y Juan Javier Baena (Bogotá para la Gente); Luis Carlos Leal, Martín Rivera y Lucía Bastidas (Alianza Verde); Manuel Sarmiento, Celio Nieves y Carlos Carrillo (Polo Democrático); Marco Acosta (Colombia Justa Libres); Gloria Díaz (Partido Conservador); Susana Muhamad, Heidy Sánchez y Ana Teresa Bernal (Colombia Humana); Diana Diago, Andrés Forero, Humberto Amín y Jorge Colmenares (Centro Democrático); Samir Abisambra, Germán García y Luz Marina Gordillo (Partido Liberal); Rolando González, Carolina Arbeláez y Julián López (Cambio Radical).



Estas declaraciones de Claudia López han sido rechazadas desde distintos sectores políticos y de la ciudadanía. Incluso, Sergio Fajardo, uno de sus aliados políticos más importantes, rechazó lo dicho por la alcaldesa.

