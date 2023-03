Diez concejales de Bogotá, entre ellos Manuel Sarmiento, dirigieron una carta a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidiéndole que desista de abrir la licitación del proyecto de TransMilenio por la carrera Séptima por considerarlo ilegal, inconveniente y arbitrario debido a que no se han terminado ni aprobado los estudios de ingeniería de detalle.

Le dicen al director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez, que desista de la intención de abrir la licitación en el mes de marzo porque violaría el principio de planeación de la contratación estatal, los mandatos del artículo de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015.

Por ilegal, inconveniente y arbitrario, concejales de Bogotá exigimos al IDU no abrir licitación del Transmilenio por la 7ma.



📄 Carta que enviamos con @riveraalzate, diez concejales más de la ciudad y políticos como el exsenador @JERobledo, dirigida a la alcaldesa @ClaudiaLopez pic.twitter.com/HI5SQLsIiH — Manuel Sarmiento | Concejal Bogotá (@mjsarmientoa) March 8, 2023

Agregaron que, en el caso de la Troncal de TransMilenio por la carrera Séptima, el IDU suscribió tres contratos para la elaboración de los diseños de detalle de la obra. “Sin embargo, hasta la fecha ninguno de estos estudios se ha terminado por las demoras en su ejecución”, dice la carta.

En la carta se explica que para el tramo 1, entre la calle 26 y la 32, sólo uno de los 13 productos cuenta con todas las aprobaciones y que, respecto al tramo 2, entre la calle 32 y la 93ª, la consultoría no ha terminado los diseños de las intersecciones de las calles 85 y 92 por lo que el contrato se prorrogó hasta junio de este año y se le adicionaron 900 millones de pesos.

Agrega la misiva que, finalmente, los estudios del tramo 3, entre calles 93ª a la 200, no estarían listos antes de octubre, pues el consultor dijo que no cuenta aún con la licencia de construcción de patio calle 200, debido a que la Gerencia Lagos de Torca no ha remitido los documentos de titularidad que lo permita. “Este retraso le costará a la ciudad 500 millones de pesos adicionales. A esto se suma, entre otros, que se encuentran pendientes de definición, puntos críticos como la conexión del tramo 3 con el 2”.

Concluyeron que, ante la inexistencia de estudios y diseños terminados y aprobados, el IDU no puede darle apertura a la licitación aprobada para marzo. Agregan que hacerlo implica violar las disposiciones legales con las consecuentes responsabilidades disciplinarias y penales. Además, dice la carta, se está violando el derecho a la participación ciudadana debido a que el proceso se viene adelantando con proyecciones inconclusas y parciales que no pueden otorgar información suficiente y veraz a la ciudadanía. “Por todo lo anterior, en ejercicio de nuestro derecho de petición, les solicitamos abstenerse de abrir la licitación para la construcción de la troncal de TransMilenio por la carrera Séptima hasta que se hayan terminado todos los estudios previos”.

La carta fue firmada además por los concejales José Cuesta, Álvaro Argote, Luis Carlos Leal, Manuel Sarmiento, Carlos Carrillo, Diego Cancino, entre otros



REDACCIÓN BOGOTÁ