Concejales de la oposición esperan que el vicepresidente electo renuncie

Aunque los concejales de la oposición pusieron una tutela y radicaron una petición ante la Secretaria General para anular la elección del concejal Rolando González, de Cambio Radical, como vicepresidente del Concejo de Bogotá para el 2024, se convocó una nueva votación y las cosas continuaron iguales.



(Le puede interesar: Las bancadas del concejo que exigen que se respete el Estatuto de la Oposición)

Desde un principio, se esperaba que la primera vicepresidencia quedara en manos de Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico.



Cabe mencionar que ante la inconformidad de varios sectores políticos por la elección de González, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le pidió al Concejo el jueves pasado, respetar y cumplir con el Estatuto de Oposición.



“Con pleno respeto por la autonomía del Concejo, espero que la corporación le envíe un mensaje claro y contundente a Bogotá, garantizando que la primera vicepresidencia sea ocupada por un concejal de oposición, tal como fue pensado en la concepción y aprobación del Estatuto de Oposición”, escribió Galán en su cuenta de X.



A pesar de la solicitud del mandatario local, varios cabildantes no dieron su brazo a torcer, por lo que se espera que González se declare en oposición o renuncie al cargo.



(También: Procuraduría presentó cargos a 17 exconcejales de Soacha)

Facebook Twitter Linkedin

Rolando González, concejal del Cambio Radical y vicepresidente electo de la corporación. Foto: Concejo de bogotá

El jueves pasado, a primera hora, las bancadas del Pacto histórico y Juan Daniel Oviedo, del movimiento Con Toda por Bogotá, anunciaron su intención de modificar la orden del día de la segunda plenaria del año para anular la elección de Rolando González como primer vicepresidente.



No obstante, no se lograron los resultados esperados, pues en la sesión del pasado viernes sí se debatió del tema y aunque varios de los que votaron por González dijeron que se equivocaron al apoyar su elección, se optó por declinar la solicitud. Esto, porque 29 cabildantes votaron a favor y 10 en contra.



Luego de esto, Juan David Quintero, concejal de la bancada del Nuevo Liberalismo, le pidió a Rolando González, en nombre de toda la colectividad, que renunciara a la mesa directiva, y aceptó que se habían equivocado en su elección el pasado 1.º de enero.



“La valentía se creó para reconocer cuando nos equivocamos, y yo hoy, no sin vergüenza, y con mucha nobleza, a nombre de la bancada de En Marcha y del Nuevo Liberalismo, quiero decirles que nos equivocamos porque sí era necesario una interpretación distinta a ese vacío legal”, afirmó el concejal Quintero.

Además, Quintero le pidió a González por “honorabilidad del Concejo” dar una paso al costado como vicepresidente.



Ante esta situación, Heidy Sánchez, concejala del Pacto Histórico, le dijo a EL TIEMPO que lo que está pasando actualmente en la corporación es que se están aprovechando de un vacío en la norma del Estatuto de Oposición para usarlo en contra de las personas a quienes protege el precepto.



(Le puede interesar: Tres concejales de Bogotá que renunciaron a camioneta blindada y escoltas del Estado)



“Lo que hicieron en el Consejo desde el 1 de enero fue no cumplir incluso con el artículo 2 de la Constitución Política de poder garantizar la efectividad, eso era lo que debía hacer el Concejo, o sea, si yo tengo un vacío de norma y tengo dos candidatos, elijo a la que es de oposición”, indicó Sánchez.



Y puntualizó que las bancadas del Pacto Histórico y Oviedo se habían declarado en oposición desde el año pasado y que no pudieron radicar su postura antes de la posesión del alcalde porque la ley no lo permite.



“Lo que nos queda es pedir una solicitud de amparo al Consejo Nacional Electoral, que ya ha procedido en otros casos para proteger los derechos de la oposición”, dijo Sánchez.

Facebook Twitter Linkedin

Concejo de Bogotá. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

La concejala del Pacto Histórico Ana Teresa Bernal le dijo a este diario que desde su bancada esperan que el concejal Rolando González y su partido hayan reconsiderado la importancia de darle ese espacio a la oposición “porque es un derecho que no pueden vulnerar”.



Por su parte, el concejal del Nuevo Liberalismo y presidente del Concejo de Bogotá Juan Baena coincidió con Sánchez con que hay un vacío normativo; sin embargo, explicó que el reglamento le ordena elegir la mesa directiva el primer día de labores y que el primero de enero no había nadie declarado en oposición.



“El Pacto dice que desde antes del primero de enero sabían que iban a ser oposición, pero había otros que no. Le pedí a la plenaria aplazar la elección del vicepresidente para cuando pase un mes y todos tuvieran más claro que postura iban a tomar, pero la plenaria no me quiso hacer caso”, puntualizó Baena. Y agregó que el concejal González dijo que hoy a primera hora va a decidir su postura, o sea, si es o no de oposición.



“En caso de que él decida no ser de oposición tendremos que mirar qué hacer y creería que él no debería quedarse ahí. En caso de que renuncie a la vicepresidencia, volveríamos a elegir”, dijo Baena.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias en eltiempo.com