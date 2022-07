Los concejales de Bogotá por el partido Centro Democrático se retiraron de la sesión de este jueves en la que se socializó el informe final de la Comisión de la Verdad.



Varios de ellos dejaron constancia de su retiro y argumentaron que lo hacían por no estar de acuerdo con el informe. Entre los concejales que se levantaron del recinto o no se registraron en ese momento de la sesión están Jorge Colmenares, Diana Diago y Humberto 'Papo' Amín.



"No quise escuchar el informe que presentó hoy “la comisión de la verdad” en el

@ConcejoDeBogota porque sencillamente no les creo", trinó Papo Amín.

“Nosotros representamos una visión de unos ciudadanos que muchas veces no han estado conformes, que no están conformes con este informe. Nosotros respetamos a los que les gusta la visión, pero no por eso nos pueden tildar de antidemocráticos”, afirmó Diago.

Este actuar fue ampliamente criticado por concejales de otros sectores. Por ejemplo, la concejal Ana Teresa Bernal (Colombia Humana) trinó: "Preocupante que la bancada del Centro Democrático se retire en el preciso momento en que la Comisión de la Verdad va a dar su informe al @ConcejoDeBogota si no asumimos la verdad de lo que nos ha ocurrido NUNCA será posible La Paz".

"Verdaderamente lamentable que la bancada del Centro Democrático se retire de la sesión para no escuchar la intervención de la @ComisionVerdadC. Duque quiso hacer trizas los acuerdos y lo único que logró fue hacer trizas su propio Partido. ¡Se va por la puerta de atrás!", trinó el concejal Carlos Carrillo (Polo Democrático) junto a un video en el que se evidencia la ausencia de toda la bancada del Centro Democrático durante la presentación del informe.

