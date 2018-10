Concejales reaccionan a audiencia de imputación de cargos a contralor

Tras la decisión de la Fiscalía de imputarle cargos a Juan Carlos Granados, actual contralor de Bogotá, por supuestos delitos de concierto para delinquir e interés indebido de dos contratos, que tienen relación con el escándalo de Odebrecht, algunos concejales de la ciudad hicieron un llamado para que se retire del cargo, argumentando el bienestar y el futuro de Bogotá, mientras que otros afirman que no debería renunciar por la presunción de inocencia.

El concejal Yefer Yesid Vega, del partido Cambio Radical, afirmó que "en la difícil situación en la que se encuentra el contralor de Bogotá, lo que debería hacer es apartarse del cargo, hasta tanto se aclare la situación". Resaltó que "es un tema de ética profesional" y que de no hacerlo se pone en juego la credibilidad de la institución ante la ciudadanía.



Por su parte, María Fernanda Rojas, concejala del partido Alianza Verde, coincidió con Vega en que Granados "debería apartarse del cargo mientras se determina su responsabilidad penal". Rojas, se refirió al derecho que tiene el contralor a la presunción de su inocencia, sin embargo, afirmó que "el cargo que tiene le impone un deber ético de proteger la institucionalidad del ente de control".



Juan Carlos Flórez, concejal del partido Alianza Social Independiente ASI, también se pronunció, hizo énfasis en que Granados "debe renunciar" y aclaró que el contralor tiene bajo su responsabilidad el cuidado de los recursos de la ciudad y por lo tanto "se debe garantizar que el cargo esté en manos de una persona que pueda ponerse al frente de la Contraloría".

También hubo pronunciamientos de María Victoria Vargas, del partido Liberal, quien exigió que "por el bien de la institución y de la ciudad, el contralor debe apartarse del cargo para asumir su defensa". Reconoció que Juan Carlos Granados está en todo el derecho de empezar acciones frente al caso, pero que tal actividad pone en riesgo sus labores como contralor de Bogotá.



Por su parte, Manuel Sarmiento, del Polo Democrático, afirmó que Granados "debe renunciar al cargo, pues es impresentable que se sostenga con una acusación tan grave".



En la bancada del Centro Democrático, el pronunciamiento fue del concejal Diego Molano Aponte, quien afirmó que: "Él debe iniciar todo el proceso para garantizar su defensa y demostrar su inocencia, pero si se llegara a materializar una medida de aseguramiento, por el bien institucional, él debería tomar la decisión de apartarse del cargo".

Los que dicen que NO debe renunciar

La decisión despertó diferentes reacciones, Emel Rojas Castillo, concejal del partido Libres, resaltó que "mientras no avance el proceso, porque hasta ahora está en la imputación de la Fiscalía, no creo que deba apartarse del cargo" esto en razón a que la investigación no corresponde a una mala actuación por parte de Granados en el cargo como contralor de Bogotá.



Así mismo, Nelson Cubides, del Partido Conservador, afirmó que no debería apartarse del cargo, porque todavía no hay un fallo, y se refirió a que los hechos por los que se le acusa "son completamente diferentes a su gestión como contralor".



Otro pronunciamiento lo hizo David Bellén Hernández, del Partido de la U, él se refirió a los principios de protección constitucional que tiene Granados para defenderse, como la presunción de inocencia. El concejal considera que "el apartarse del cargo es una decisión personal, bien sea por su defensa o por no involucrar el cargo en la investigación".

¿Qué pasaría?

En caso de que Juan Carlos Granados renuncie a su cargo, la dirección de la Contraloría debe ser asumida por un funcionario auxiliar, y el proceso debe ser ratificado por el Concejo de Bogotá. El nombramiento será temporal mientras avanza la elección del nuevo contralor.



Esta situación ya se había presentado en el 2011, cuando Miguel Ángel Moralesrussi fue destituido su cargo como contralor de Bogotá por el delito de concusión, y quien asumió la dirección de la Contraloría fue Víctor Manuel Armella Velásquez, contralor auxiliar.



Hoy, el Concejo de Bogotá no puede tomar acciones frente a la situación, lo que quiere decir que no puede separar a Juan Carlos Granados de su cargo como contralor de Bogotá.



Aunque hasta el momento el contralor no se ha pronunciado, el 20 de noviembre de 2017 en un comunicado de prensa enviado a EL TIEMPO, Granados afirmó que nunca solicitó, ni recibió aportes de Odebrecht.



Así mismo, en el documento se refirió a su labor como gobernador, resaltando que: "Desarrollé un gran número de obras viales pero nunca le adjudiqué contrato alguno a la multinacional Odebrecht".



Juan Carlos Granados declaró en ese documento que su única relación con esta empresa fue en el proyecto Tunjuelo - Canoas: "A mi llegada a la Contraloría encuentro archivado el proceso y ordeno en el 2016 reabrirlo consolidando hallazgos para julio de este año por $ 230 mil millones, además decreto embargos por esta cuantía y logro embargar $ 40 mil millones de pesos".

REDACCIÓN BOGOTÁ

Síganos en Twitter: @BogotaET y en Facebook: BogotaET