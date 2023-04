Diez concejales de Bogotá serán investigados por la Procuraduría tras, presuntamente, no participar en las sesiones de la corporación durante el segundo semestre de 2022, según se reveló en la medición Concejo Cómo Vamos.



Este informe, en el que también participan la Fundación Corona, EL TIEMPO, la Universidad Javeriana y la Cámara de Comercio de Bogotá, califica a los concejales de acuerdo con tres componentes: quórum y permanencia, control político y actividad normativa.



"En general el Concejo tuvo un rendimiento destacable. Varios concejales y concejalas tuvieron una calificación superior en los distintos componentes de evaluación: 23 en actividad normativa, 20 en quórum y permanencia, y 15 en control político", dicen lso resultados de la medición.



No obstante, en el punto de quórum y permanencia se identificaron varios puntos a mejorar.



Concejo de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En primer lugar, se determinó que, aunque el promedio de duración de las sesiones aumentó en comparación con el semestre pasado (pasó de 3 horas a 3,7 horas), las sesiones están durando poco y comenzando tarde. Asimismo, el 24 por ciento de las sesiones fueron suspendidas por falta de quórum.



Por otro lado, se presentó la lista de los 10 cabildantes que se ‘rajaron’ en asistencia a las sesiones, y que ahora son investigados por la Procuraduría. De ellos, tres hacen parte del Partido Liberal: Germán García Maya, Venus Albeiro Silva y Luz Marina Gordillo Salinas; tres al partido Alianza Verde: Julián Espinoza Ortiz, Edward Aníbal Arias y Diego Andrés Cancino; tres al Centro Democrático: Óscar Ramírez Vahos, Jorge Colmenares y Javier Alejandro Ospina; y Pedro Julián López Sierra, quien es de Cambio Radical.



Antes de que rindan su versión ante el órgano de control, EL TIEMPO contactó a cada uno de los cabildantes para saber su opinión frente a la investigación. No se recibieron las respuestas de cuatro de ellos (Pedro Julián López Sierra, Óscar Ramírez Vahos, Venus Albeiro Silva y Julián Espinoza Ortiz).



Concejales de Alianza Verde

Edward Aníbal Arias, presidente del Concejo de Bogotá. Foto: Prensa Edward Arias

Edward Aníbal Arias, hoy presidente del Concejo: "Desde la pandemia, los concejales pueden hacerle seguimiento de las sesiones desde sus oficinas de trabajo, desde la plazoleta o dentro del recinto. Asisten presencialmente a las instalaciones, si no asisten no se les paga. La dinámica cambió y, como es la primera calificación desde se reactivó todo después de la pandemia, entonces el informe claramente tiene en cuenta solo el recinto. Muchos de los proyectos y controles salen por concejales que aparentemente se dice que no asistieron".

Diego Cancino: "Asumo la investigación sin titubeos y con claridad. Debo ofrecer excusas porque claramente también una de mis funciones es estar sentado en la curul pase lo que pase. Pero también debo decir que si alguien trabaja en el Concejo de Bogotá soy yo. En muchos casos no estoy en el recinto porque debo atender reuniones, pero sobre todo denuncias y demandas de la ciudadanía, en la calle, en las comunidades, en los barrios, en los rincones de esta ciudad".

Concejales Partido Liberal

Germán García Maya: "No estoy de acuerdo con el informe porque hay cosas que miden que son difíciles de medir, como la calidad de la intervención. Califican el tiempo de permanencia y el quórum, pero yo puedo estar en mi oficina escuchando la plenaria mientras adelanto otros temas. La acusación es totalmente falsa, empezando porque nosotros no tenemos salarios si no honorarios por sesión asistida y registrada. Es decir, puedo cobrar hasta 20 sesiones, pero asistir a muchas más, eso no pasa en el Congreso, donde sí tienen salario".

Luz Marina Gordillo: “Concejo Cómo Vamos es un ejercicio ciudadano realizado por particulares que realiza una calificación de la gestión de los concejales bajo criterios propios, califican los ítems que ellos consideran pertinentes, pero que no consultan la realidad de la ciudad ni de nuestras funciones como representantes de los bogotanos.

En ejercicio del derecho de defensa aportaré a la Procuraduría las constancias de los secretarios de las Comisiones y del Secretario General del Concejo donde consta mi asistencia real y personal a las sesiones".

Concejales Centro Democrático

Jorge Colmenares: "Creo firmemente en las instituciones y las respeto, por eso responderé en cualquier requerimiento que solicite la Procuraduría. Estoy completamente tranquilo, ya que durante el segundo semestre del 2022 se realizaron 135 sesiones, de las cuales asistí a 131. Solo me ausenté en cuatro, de las cuales radiqué la respectiva excusa, así que asistiré ante la entidad a rendir mi versión libre para demostrar todos los hechos presentados. Es importante tener en cuenta que no son solamente las horas de trabajo en el recinto, sino también en la comunidad".



Javier Alejandro Ospina: "Yo sí asisto a las 20 sesiones reglamentarias. Incluso asisto a más de 20, a todas las que programan. El Concejo Cómo Vamos solo tiene en cuenta los minutos o las horas que uno está dentro del recinto, no dentro del Consejo. A veces yo las atiendo desde mi oficina o en las plazoletas, pero yo estoy desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde allí, entonces ahí hay una imprecisión".

REDACCIÓN BOGOTÁ