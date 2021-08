Concejal uribista pide restringir ingreso a Transmilenio a no vacunados

No permitir el ingreso al sistema de transporte masivo TransMilenio propone el concejal uribista Oscar Ramírez Vahos. La iniciativa del cabildante también amplía la restricción para el acceso a eventos públicos masivos, cines y restaurantes.

(Además: Puntos de vacunación contra el covid-19 para mayores de 15 años)



Según Ramírez, vacunarse debe ser un acto de responsabilidad social que ayudaría a que la ciudad y el país logren la inmunidad de rebaño, más aun frente a la variante delta, que, dice, es dos veces más contagiosa que las otras variantes del covid-19.



Actualmente, en el sistema se registran 2,5 millones de validaciones en los tres componentes: zonal, troncal y cable. Antes de la pandemia eran más de 4 millones de validaciones.



Este tipo de restricciones ya la aplican varios países en Europa, como Francia, Italia y Países Bajos, que exigen "pases COVID" para entrar a establecimientos y eventos públicos.

Le hacemos una propuesta al Distrito de considerar la posibilidad de no permitir el ingreso a personas no vacunadas a estadios, conciertos, restaurantes, eventos masivos e incluso el Sistema de Transporte Público. https://t.co/AzhInLoJ9B — Oscar Ramírez Vahos (@oramirezvahos) August 23, 2021

Quienes rechazan ese tipo de prohibiciones argumentan que violan las libertades civiles y que son discriminatorias. Ante los defensores, como el cabildante, señalan que debe primar el interés general sobre el particular y que generar espacios seguros es generar confianza.



“La vacunación es conciencia social, es vida, salud y reactivación económica. El mundo va a migrar hacia allá y podemos anticiparnos”, insiste el concejal uribista.



(También: Jornada de contrastes en puestos de vacunación contra el covid-19)



Sobre este tema no se ha pronunciado puntualmente el Ministerio de Salud, sin embargo, recientemente el jefe de esta cartera, Fernando Ruiz, indicó que la “vacunación contra covid-19 sigue siendo la llave de la reactivación”.



Cabe recordar que, según la reglamentación de la vacunación contra el covid-19, la vacunación es universal y debe ser gratuita. Sin embargo, no se refiere en lo absoluto a que debe ser obligatorio.



De acuerdo con el concejal, su propuesta se soporta en información oficial, como un estudio de la alcaldía de Bogotá que indica que el 20 por ciento de las personas no se van a vacunar e información del Ministerio de Salud respecto a que el 78 por ciento de los hospitalizados por covid-19 en junio no estaban inmunizados.



Ramírez considera que además de la prohibición, su propuesta busca que se generen incentivos, como descuentos, para que la gente vacunada pueda asistir a eventos masivos, lo que permitirá aumentar los aforos. “Si no generamos restricciones e incentivos a la vacunación no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño”.



Redacción Bogotá