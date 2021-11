En libertad concejal que habría ordenado homicidio del alcalde de Sutatausa

El concejal de Sutatausa, Agustín Rodríguez, vinculado a la investigación por el asesinato del alcalde electo del municipio José Rodríguez en diciembre de 2019, quedó en libertad por vencimiento de términos. El cabildante, que había sido capturado el 25 noviembre del año pasado, se presentó el pasado miércoles a una sesión de la corporación generando todo tipo de reacciones.



Agustín Rodríguez quedó en libertad el 13 de noviembre, después de estar un año vinculado al proceso que la Fiscalía cursa en su contra. De acuerdo con una comunicación de la mesa directiva del Concejo Municipal de Sutatausa, el cabildante se presentó el 17 de noviembre al recinto con un certificado de libertad y manifestó de manera verbal que asistiría a las sesiones.



En este mismo documento, se autorizaba la participación del concejal Agustín Rodríguez "en las sesiones ordinarias y extraordinarias que se convoquen a partir de la fecha".



"Este Concejo Municipal no ha tenido notificación alguna en relación a que el señor José Agustín Rodríguez Silva, haya sido suspendido del ejercicio de su cargo por autoridad judicial o disciplinaria, sin embargo, previo a permitir su participación en las sesiones ordinarias que adelanta esta corporación, se hace necesario que el mismo, preste juramento en el sentido que: no conoce sobre suspensión alguna en relación con el ejercicio de su cargo como concejal del Municipio de Sutatausa", dice la resolución del Concejo.



La situación se complicó con la llegada al recinto de Yexon Herminsul Bello, segundo vicepresidente de la corporación, quien señaló que la firma presente en el documento que autorizaba la participación de Rodríguez no era la suya. Después de este episodio el concejal Bello renunció a su cargo.



En un video publicado por el mismo concejal, se puede observar cuando es increpado por los familiares de José Rodríguez cuando sale del recinto.

Fue capturado hace un año

La detención del concejal aclaró en su momento el panorama, ya que se trataba de uno de los contendientes en la lucha por llegar al palacio municipal de Sutatausa en el 2019. Durante las últimas semanas de la campaña, los ataques contra José Humberto se hicieron más intensos e incluso publicaron una falsa información que decía que estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos.



Sin embargo, pocos pensaban que las rencillas políticas escalarían a un crimen cuya investigación fue asumida por la Sijín de la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía, y que tuvo que resolver varias incógnitas antes de llegar a la conclusión de que Rodríguez Silva habría contratado a una banda de sicarios, muy reconocida en el departamento, para deshacerse de su rival.



El día de los hechos, el alcalde electo se había reunido con la policía y otros colegas de la región para coordinar acciones de seguridad. José Humberto, conocido por todos en Sutatausa y querido por la mayoría, caminaba tranquilo, sin escoltas, a pie. No era desconfiado, por eso no notó, ni ninguno de sus familiares, que dos hombres habían estado vigilando sus movimientos desde hace algunos días.



Eran integrantes de la banda ‘los Cachorros’, y se habían hospedado en hoteles en Ubaté y Simijaca, Cundinamarca, desde donde coordinaron los seguimientos y el momento para atacar. Usaron un arma con silenciador y huyeron ágilmente por las calles del municipio. No había rastro, parecía un crimen perfecto.



No obstante, el 10 de marzo del 2020, alias Firme, el pistolero de la organización, fue capturado en medio de un retén de la Policía de Tránsito, en Sopó. Aunque su detención fue por otro caso en el que estaba involucrado, las labores investigativas, que incluyó un rastreo de su línea telefónica, permitieron, tiempo después, descubrir que integraba una peligrosa estructura criminal, que ejecutó el asesinato del alcalde electo.



“Se realizaron tres diligencias de registros y allanamiento, afectando al grupo delincuencial ‘los Cachorros’, capturando por orden judicial a cuatro personas por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, porte o tenencia de armas de fuego; a estas personas se les dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario, donde tres de ellos aceptaron cargos”, explicaron desde la Policía.



Con el análisis de la información, declaraciones de testigos y el seguimiento de llamadas telefónicas de los días antes y después de los sucesos, y otros recursos investigativos, unidades de la seccional de investigación criminal de Cundinamarca, la tarde del miércoles 25 de noviembre de 2020, realizaron la captura por orden judicial del señor concejal y excandidato a la alcaldía de Sutatausa, como el presunto determinador del homicidio del alcalde electo de dicho municipio.

EL TIEMPO