La concejal Lucía Bastidas hizo fuertes pronunciamiento sobre lo que ella considera graves casos de corrupción en la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp). “La administración de Claudia López debería ser la primera en alertar y castigar los casos de corrupción que se están presentando”. Agregó que el Distrito hasta ahora se han mantenido en silencio frente a los perjuicios que esto trae para la ciudad.

Explicó que tras revisar la contratación de la entidad se encontró que no hay un liderazgo de los funcionarios y su directora para los procesos contractuales que se basen en los principios de transparencia, integridad y eficiencia en la administración de recursos públicos.



Añadió que entre los principales hallazgos se pudo identificar una estructura que amañaba la contratación para beneficiar a terceros. “Esto fue liderado por Marcel Esquivel Reina. La pregunta es ¿Dónde estuvieron los controles al interior de la UAESP para evitar este tipo de actos?”.

La cabildante dijo que, adicionalmente, se encontró que en el contrato de interventoría para la obra de centro de aprovechamiento plásticos fue adjudicado al Consorcio Interobras, uno de sus integrantes es EIS Constructores SAS que tiene como representante a Elkin Darío Villamil Suárez. “Surge la duda si es el mismo funcionario de la Corporación Autónoma Regional (CAR). ¿Acaso no existe un conflicto de interés cuando la UAESP y la CAR participan de forma conjunta en la gestión de residuos?”.



También expuso que los contratos que han generado ruido por su falta de transparencia son el de cementerios por $41 mil millones y la interventoría para la administración y mantenimiento de éstos, así como el de la interventoría por $6.896 millones. “Los ganadores de estos procesos no fueron por mérito propio, sino por la información que les suministraron a los funcionarios de la UAESP para cumplir con los requisitos habilitantes”.



Agregó también que la concesión con Jardines de Luz y Paz SAS derivó en incumplimientos contractuales como el no consignar los dineros recaudados en las cuentas de la Fiducia, retrasos en los pagos a empleados y operarios de los cementerios, desmejoramiento en las condiciones laborales y el no pago de los servicios públicos para el correcto funcionamiento, incluyendo los servicios de seguridad privada.

El desarrollo de la concesión de cementerios se reglamenta a través del Decreto 367 de 1995 y el anterior concesionario venía desde la alcaldía de Gustavo Petro en cabeza de Inversiones Monte Sacro SAS, quien lo venía realizando correctamente. “Esta empresa decidió no presentarse por reparos que manifestaron al pliego de la contratación que se construyó con la firma de consultoría Beltrán Pardo para el proceso de estructuración jurídico y financiero. La duda que surge es si se invirtió o gastó $300 millones que no produjeron el resultado esperado en la construcción de la concesión, porque el 17 de diciembre se cae la licitación y no hay soportes de esto el secop”, dijo Bastidas.



La concejal dijo que los dos contratos están atados por la relación que tienen los funcionarios que los revisaron y aprobaron como Marcel Esquivel, Etelvina Briceño y el subdirector de asuntos legales Carlos Arturo Quintana Astro, quien estuvo en la UAESP hasta mediados de 2022 y fue reemplazado por Hermes Humberto Forero desde el mes de septiembre del año en curso.



Como si fuera poco el cabildante dijo que estos no son los únicos contratos alarmantes para adecuación de sedes: se asignaron $1.800 millones y en octubre el interventor informó a la UAESP que las pólizas presentadas por PROARQING son falsas. “Además, a 6 meses de adjudicado el contrato a la UT Mantenimientos, el contrista pidió al interventor cesión del contrato por difícil situación financiera ¿Hay rigurosidad en la contratación de UAESP?”.

Redes de alcantarillado

La concejal Lucía Bastidas explicó que en el contrato para redes de alcantarillado de Mochuelo por $1.680 millones fue adjudicado a INALTER S.A.S su representante Sandra Jeannette Forero hace parte del cartel de contratación del Quindío, durante gobernación de 2012 -2015.



Agregó que la construcción de mausoleos y cuarto de hornos Serafin adjudicado a CONSORCIO SION contratista que en 2018 fue embargado por deudas de más de mil millones de pesos, a pesar de esta situación logró conseguir contratos por más de 6 mil millones en múltiples municipios de la costa.



“La falta de transparencia en estos procesos y el despilfarro de recursos también se relaciona con el Relleno Sanitario Doña Juana donde se contrataron estudios y diseños fase 3 para el relleno por $5.779 millones ¿Cuál es el objetivo de esta inversión cuando la operación es liderada por CGR? ¿Por qué la UAESP toma decisiones unilaterales? ¿Será que detrás de estas escaramuzas contra el operador querían ocultar lo que venía pasando en la contratación de UAESP?”.



Finalmente dijo que se declaró desierto el proceso que buscaba adquirir vehículos para la sustitución de VTH (vehículos de tracción humana). “¿De qué sirvió el estudio de mercado sino omitieron esta información? ¿por qué no comprar vehículos a gas? ¿Realmente hay planeación y rigurosidad en las entidades de la administración de Claudia López”?.



También dijo que siguen identificándose hallazgos en la construcción del Centro Especializado de Aprovechamiento de Plásticos la Alquería, que fue adjudicado a UT UNIDOS 2022 el 18 de noviembre de 2022, la cual se quedó sin recursos y debieron cederlo. “Entonces dónde está el estudio y análisis a la capacidad financiera de los contratistas de la UAESP”, dijo Bastidas.



La concejal concluyó que este tipo de hallazgos y la paralización de procesos como la planta de termovalorización solo demuestran que en la UAESP reina el desorden, ausencia de planeación y la falta de transparencia. “Estos contratos deben estar en la lupa de los entes de control. Pido a los entes de control investigar a fondo estos hallazgos. ¡Al parecer en la UAESP lo único que no les huele mal, son las basuras!”.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL CONCEJO DE BOGOTÁ