Ciudadano denuncia al concejal Fuchi por rayarle el carro en altercado en Bogotá

Un ciudadano denunció que el lunes 19 de febrero a eso de las 6: 38 de la tarde tuvo un percance con el concejal de Bogotá, Julián Forero, más conocido como Fuchi, pero no da detalles exactos de lo sucedido.

Dijo que después de una discusión, mientras cada uno se movilizaba en su vehículo, el cabildante terminó rayándole el carro. “Él fue demasiado grosero. Rayó mi automóvil, fue muy grosero”. Acto seguido, el ciudadano muestra en el video cómo le dañaron su carro, en la parte izquierda. “No sé si es un líder, pero es para que tengamos cuidado de a quién estamos eligiendo. Yo sé que él va a decir que no fue culpa de él, la verdad mostró muy pocos modales. Gente como esta no vale la pena”.

Sería bueno que el concejal @ConcejalFuchi aclarara si esta acusación que le hace un ciudadano es cierta. Esto sucedió ayer según manifiesta la persona. pic.twitter.com/wjiK7qoRZN — Manuel Salazar (@manolitosalazar) February 21, 2024

Con más de 69 mil votos se posicionó como el concejal más votado de Bogotá Foto: Cortesía

EL TIEMPO está buscando al cabildante para saber su versión de los hechos y determinar las características de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.

¿Quién es el concejal?

Con más de 69 mil votos, el pasado 29 de octubre de 2023, Julián Forero, más conocido como Fuchi, se convirtió en el concejal más votado de Bogotá. Con la bandera de la movilidad y su discurso a favor de los moteros y conductores, Fuchi, quien además es líder del grupo de motociclistas Street Brothers, por poco supera la votación del candidato a la Alcaldía de su partido, Rodrigo Lara.



Además de ser apasionado por las motocicletas y carros, desde niño se destacó por su determinación y disciplina, cualidades que adquirió gracias al deporte. Pues según cuenta, jugó micro fútbol, fútbol y adquirió reconocimientos en una disciplina que además le dejó su particular apodo: el fuchi.





El fuchi o footbag es una pelota pequeña rellena de bolitas de plástico o arena que se utiliza en juegos competitivos o como demostración de destreza.

“En una etapa de mi vida fui profesional de ese juego y estuve en Europa haciendo varias campañas para empresas y representando al país. Quizás mucha gente se preguntaba: ¿Fuchi? Eso suena como feo, pero la verdad es que tiene su historia”, dijo en entrevista con EL TIEMPO.



A pesar de no tener a la política en el radar desde un principio, Forero considera que la vida lo ha formado como un líder empírico, incluso fue líder en una escuela deportiva y realizó varios proyectos en su localidad, Kennedy, que fue la que lo vio crecer.

Desde hace nueve años lidera el grupo Street Brothers, al que describe como “una comunidad de personas que les gustan las motos y los carros. Todos de diferentes estratos, diferentes profesiones, pero que al final nos une la misma pasión”.



Gracias a la presencia del grupo en redes sociales, Forero ha logrado juntar su amor por las motos con los negocios y ha trabajado con varias marcas y patrocinadores. En el grupo se realizan varias actividades especiales y rodadas en diferentes zonas.



“Ser líder te lleva a conocer los problemas, necesidades, lo que les gusta, cómo se comportan y cómo piensan los moteros. También empiezo a batallar contra un sistema que no entiende todo eso. Vienen las restricciones, el pico y placa, la gasolina. Desde esa posición, lo que uno hace es marchar, pelear en redes, hacer una presión social, pero al final no es escuchado, o si lo escucharon, no hay una solución”, comentó en su momento.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com