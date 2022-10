Sigue la polémica por el acto vandálico protagonizado por un grupo de feministas que, el 28 de septiembre, intentaron prender fuego a la Catedral Primada de Colombia además de rayar todas su paredes con mensajes alusivos al aborto. Esta vez, fue la concejal del Centro Democrático Diana Diego la que arremetió contra la Alcaldesa de la ciudad Claudia López, pues aseguró que ella es la comandante de la Policía Metropolitana y quien debió dar la orden de intervenir.



Solicito a la @PGN_COL investigar la presunta omisión de la alcaldesa @ClaudiaLopez por los hechos que afectaron la Catedral Primada de Bogotá.



¡La ciudad la destruyen las vándalas y no pasa absolutamente nada! pic.twitter.com/RrS00Crji1 — Diana Diago (@dianadiago) October 3, 2022

“Alcaldesa, usted es la jefe de la Policía. Así no le guste tiene deberes constitucionales y legales en el mantenimiento del orden público. Ante los hechos vandálicos del pasado 28 de septiembre se permitió que atentaran de forma indiscriminada contra el templo insignia de la comunidad católica, sufriendo daños materiales y consecuentemente morales a estos feligreses por los agravios y ofensas proferidas por este grupo de vándalas”, fueron la primeras palabras de Diago.



Así las cosas, la concejal Diago radicó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de la alcaldesa López por no haber asumido el control de la Policía Metropolitana la noche de los hechos.



En la denuncia pública realizada por la cabildante solicitó una acción disciplinaria contra la mandataria de Bogotá. “Solicito que se adelante la acción disciplinaria en contra de la alcaldesa de Bogotá (…) pues con el actuar presuntamente omisivo de la sra. Claudia López de sus funciones como alcaldesa y como servidora pública se configura presuntamente una falta disciplinaria”.



Hay que recordar que la denuncia de la concejal llega luego de que, el día después de los hechos, la alcaldesa López trinara mediante su cuenta de Twitter un mensaje en el que sugería que la a la Policía de Bogotá un mando superior les había dado la orden de no intervenir en medio de las manifestaciones.



“Esto es vandalismo. Tiene y merece sanción social y legal. Este video me lo mandó el propio comandante de la Policía de Bogotá. ¿Por qué en vez de grabar no aplicaron el protocolo distrital y la ley? Pregunto con respeto: ¿tienen la orden de su mando nacional de dejar hacer y dejar pasar?”, sentenció la mandataria.





REDACCIÓN BOGOTÁ

