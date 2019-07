Concejal denuncia que hay 'carrusel de demandas' para frenar el metro

El concejal del Centro Democrático, Diego Molano Aponte, se hizo parte de la única demanda que sigue vigente contra la primera línea del metro, y que fue interpuesta ante el Consejo de Estado por el Polo Democrático y en la que coadyuvó la candidata de la Alianza Verde, Claudia López.



Según dijo el concejal a EL TIEMPO, lo hizo para demostrar y explicar al alto tribunal que "el proyecto cumple con todos requisitos legales, técnicos y financieros". En otras palabras, para defender la construcción de la megaobra.

Molano considera que "hay argucias jurídicas de los sectores de la oposición que buscan sabotear la contratación y la construcción del proyecto de infraestructura más importante del Distrito Capital".



El pasado 18 de julio, la candidata López anunció en redes sociales: "Le pedimos al

Consejo de Estado que se pronuncie sobre presuntas irregularidades de la licitación del metro, denunciadas por el Polo, antes de que sea adjudicado. Para que tengamos certeza de que nuestros impuestos irán a una gran obra de movilidad y no a un hueco de corrupción".

Molano explicó que ya se han presentado 16 acciones legales, siete demandas y nueve tutelas, y que ninguna ha prosperado. Considera que hay un "carrusel de demandas para frenar la obra".



Muchas de estas demandas han sido interpuestas por políticos que se oponen a la administración del alcalde, Enrique Peñalosa. De ahí la preocupación que existe para que quede en el limbo.



En este sentido, entregó una documento con la línea de tiempo de los avances que se han realizado hasta ahora.

"Desde el primer estudio de alternativas realizado por la empresa SYSTRA en el 2016 y que sus bases fueron los estudios de ingeniería básica de los proyectos de metro anteriores, incluyendo el anterior subterráneo planteado en la administración del ex alcalde Gustavo Petro", según expresó el concejal.



En su momento López dijo que también la Procuraduría General de la Nación, debe dar certeza de que no hay riesgos de corrupción ni ilegalidades en la licitación del metro. "Queremos una gran obra de movilidad para todos no un gran negocio de sobre costos y riesgos corrupción para unos", fue uno de los trinos de la candidata el pasado 19 de julio.

Por ejemplo, el pasado 25 de julio, como lo informó EL TIEMPO la justicia declaró que el Distrito, a través de la Secretaría de Hacienda, ejecutó de manera correcta el 15 por ciento de las vigencias futuras aprobadas por el Concejo de Bogotá.



Dos días antes de esta decisión, se conoció que el Consejo de Estado aceptó para su estudio la demanda de nulidad simple contra el metro elevado, que es la que está vigente y a la que se acaba de sumar el concejal Molano, pero rechazó la solicitud de medida cautelar de urgencia, es decir se negó a frenar a megaobra de forma inmediata.

Entre los datos adicionales suministrados por el concejal Molano y varios ciudadanos más para defender al metro se lee:

Diego Molano concejal de Bogotá por el Centro Democrático salió en defensa del metro elevado de Bogotá. Foto: Rodrigo Sepúlveda. EL TIEMPO. Archivo.

1. No es cierto que el trazado del metro viola el Decreto 190 de 2004 (Plan de Ordenamiento Territorial). El problema jurídico radica en interpretación de las normas urbanísticas que desde el 2000 con el Decreto 619 se entendió por Sistema de Transporte Metro.



Al hacer la revisión en 2003 y la compilación en 2004, los artículos al que referían al sistema metro fueron derogados. Así, es una derogatoria tácita de los decretos 619 del 2000 y 469 del 2003, además de la perdida de ejecutoria de una norma que fue expedida hace más de 19 años.

2. La PLMB se modificó según las nuevas necesidades de la ciudad; la demanda, el modelo de transporte ya existente, la matriz origen - destino, la densidad urbana entre otras variables, hacen que la línea que se planteó hace más de 20 años no esté acorde con la nueva dinámica de la ciudad. Así las cosas, sería absurdo invertir en un proyecto de infraestructura de tal envergadura con supuestos que no son acordes ni técnica ni financieramente.



El proyecto de la PLMB es responsable con la ciudad y responde a las necesidades actuales y futuras que tiene Bogotá.

Hoy radiqué en el @consejodeestado un documento que demuestra que el @MetroBogota es legal; nos hacemos parte de la defensa de una mega obra que necesitamos todos los bogotanos. No más falacias por parte del @PoloDemocratico y @ClaudiaLopez #DejenHacerElMetro pic.twitter.com/nJmPueyaOr — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) July 30, 2019



3. Las vigencias futuras ordinarias fueron aprobadas conforme lo ordena la Ley 819 de 2003 y demás normas de presupuesto, para la aprobación de este tipo de vigencias no se requieren los requisitos de las vigencias futura excepcionales, son dos instrumentos presupuestales completamente diferentes.



4. La PLMB sí tiene estudios en factibilidad, cosa contraria al proyecto subterráneo que contaba con ingeniería básica avanzada. Esto es evidente cuando el mismo Departamento Nacional de Planeación garantiza que los estudios presentados como requisitos para la declaración de importancia estratégica hecha en el CONPES 3900 de 2017 así lo confirma.



Es por esto que el metro subterráneo no alcanzó a pasar los 10 requisitos exigidos por el Gobierno Nacional y, por ende, no pudo pasar de la etapa de declaración estratégica.

La primera línea tiene 23,9 kilómetros. Va desde el predio El Corso, en Bosa, avanza por la avenida Villavicencio, llega a la Primero de Mayo, toma una parte de la NQS, sube por la calle 1.ª (La Hortúa) hacia el oriente y empata con la Caracas.



Por allí va hasta la calle 74, en el norte. A lo largo de este trayecto, 10 estaciones estarán integradas con TransMilenio.

REDACCIÓN BOGOTÁ