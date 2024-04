Concejal denuncia abuso sexual de una mujer en plena vía pública de Barrios Unidos, en Bogotá

Según el concejal David Saavedra, una madre cabeza de hogar fue abusada sexualmente por un encapuchado cuando salía hacia su lugar de trabajo. El caso habría ocurrido a dos cuadras de la casa de la víctima en el barrio Simón Bolívar, en la localidad de Barrios Unidos, el pasado domingo hacia las 5:10 de la mañana, cuando la mujer caminaba por el sector hacia su lugar de trabajo.

El cabildante dijo que la víctima, de 39 años, relató que un hombre corpulento la tomó violentamente por la espalda y la amenazó con un cuchillo para conducirla hacia un callejón donde fue abusada y sometida a todo tipo de vejámenes por parte del sujeto.

“Fue la peor pesadilla, yo quedé inconsciente del susto, quería gritar para pedir ayuda, pero no me salía la voz de lo asustada que yo estaba de ver el cuchillo en mi cuello. El hombre me decía groserías al tiempo que me amenazaba con dejarme como un colador” aseguró la mujer.

Dice que el sujeto le pidió que se acostara bocabajo mientras que él escapaba corriendo. “Vi que era un hombre de contextura gruesa, bien vestido y usaba un pasamontaña, solo se veían los ojos. Tenía una mirada desorbitada e intimidante” señaló.

Según Saavedra, esta denuncia llegó a la policía, cuyos oficiales llegaron al sitio y no atendieron adecuadamente su caso. La mujer afirmó que como pudo se levantó y se dirigió hasta la empresa donde trabaja en servicios generales y dio aviso

a la línea purpura 195 de la Secretaria de la Mujer, donde automáticamente activaron el protocolo y se dispuso de una abogada que ha hecho todo el acompañamiento y la ruta a la víctima.

No obstante, la Secretaría de la Mujer aclaró que el reporte se hizo, fue en la línea 123 que es la línea a la que se reporta este tipo de hechos y desde allí la remitieron al equipo de Agencia Mujer, que es equipo de la entidad para atender el caso con enfoque de género.

Según el Concejal David Saavedra, estadísticas aportadas por el SIEDCO, plataforma de estadísticas delictivas de la Policía Nacional, en los dos primeros meses del año 2024, se han presentado en Bogotá 428 casos de delitos sexuales, lo que corresponde a un aumento del 12% en comparación con el 2023. De la misma forma, esta cifra es preocupante, ya que aproximadamente se han cometido 7 delitos sexuales al día en el 2024.

Aseguró que el 70.7% de las mujeres bogotanas manifestaron sentirse muy inseguras al transitar las calles y los espacios públicos de la ciudad y más del 60% de las mujeres afirman no saber el procedimiento o el lugar para denunciar los actos que sufrieron de violencia sexual.

El Cabildante advirtió que, en casos como este, el primer respondiente sea la alcaldía local donde debe existir una ruta integral de atención para evitar que las víctimas se desplacen a otro extremo de la ciudad para buscar justicia

Finalmente hizo un llamado para que las empresas aledañas al sitio de los hechos aporten los videos de cámaras de seguridad para que el caso no quede impune.

¿Qué dijo la Secretaría de la Mujer?

La Secretaría de la Mujer confirmó que, en efecto, el caso fue alertado por profesionales de Agencia MUJ que funciona en el 123 y que la víctima fue atendida en el Hospital Kennedy. "Desde allí nuestra dupla de atención psicosocial jurídica la está atendiendo".

REDACCIÓN BOGOTÁ