Concejal de Cajicá cuenta cómo se contagió de Covid -19.

"Estoy en cuarentena total y cuidándome mucho en mi casa" eso es lo que dice Juan David Sánchez un concejal de Cajicá que llegó al país procedente del Cairo y quien llegó al país el 13 de marzo con síntomas de Coronavirus desde España en donde hizo tránsito.

Dijo que desde que llegó al país tenía muy claro que tenía que aislarse en cuarentena. "Yo llegué a Cajicá el viernes a las 9:40 de la noche y el día sábado amanecí con dolor de cuerpo y fatiga. Reporté y me hicieron la prueba el martes".



(Le puede interesar: Peajes de Cundinamarca estarán cerrados en simulacro de aislamiento)

Finalmente le hicieron una serie de preguntas y le notifican que dio positivo en la prueba de coronavirus. "Lo que sí quiero dejar claro es que no he estado en contacto con nadie en el municipio. Tengo un compromiso real y no he salido de mi apartamento. Hoy me encuentro muy bien pero sigo encerrado".

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com