Un muñeco 'embolsado' apareció este martes en el Concejo de Bogotá. El maniquí, dejado de manera simbólica por el Concejal Juan Baena, fue una forma de protestar no solo por los hechos de inseguridad de Bogotá, sino por la ausencia del Secretario de Seguridad en el debate de control político por temas de seguridad.



Este fue un periódico puesto como símbolo de protesta Foto: Prensa Juan Baena

"Hoy en mi curul apareció un asesinado más en bolsa de basura. En todo Bogotá están apareciendo personas que son asesinadas, con signos de tortura, con tiros de gracia... ¿por qué están apareciendo estas personas? ¿Cuáles son los grupos delincuenciales?, ¿cuáles son las bandas criminales que están atemorizando a todo Bogotá? Claudia López es la hora que tampoco nos da resultados, el Secretario de 'Inseguridad' tampoco nos da resultados. ¿Hasta cuándo van a aparecer muertos tirados y regados por Bogotá?", cuestionó Baena.



El debate de control político se convocó para las 9 a.m. Y, a esa misma hora, el Secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, se encontraba en el Consejo Extraordinario de Seguridad para hablar, precisamente, del creciente fenómeno de cuerpos embolsados.





Al final, la sesión se levantó en medio de las críticas de varios concejales por la ausencia del Secretario.



"Lamentable que el debate de seguridad hoy no se haya podido adelantar por la inasistencia del Secretario de Seguridad. Para el gobierno de Claudia López, la seguridad no ha sido prioridad. ¿Y quiénes están pagando? La ciudadanía", dijo la concejal Diana Diago (Centro Democrático).

Este fue el muñeco puesto como símbolo de protesta Foto: Prensa Juan Baena

