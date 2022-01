Durante la noche de 4 de diciembre los vecinos del barrio Rincón, en la localidad de Suba, se reunieron en el parque vecinal donde fue atacado Jonathan Tacuma para rendirle un homenaje a su memoria y recaudar fondos para costear el sepelio.



De acuerdo con Jackeline Mojica, habitante del sector, "lamentablemente la inseguridad y la falta de presencia de la Policía han permitido que se presenten hechos lamentables como la agresión que sufrió Jonathan Tacuma en este lugar".



No obstante, la muerte del joven despertó la solidaridad de los vecinos que están cansados de la violencia. Según Hugo Martínez, vecino de Tacuma, "hemos organizado este encuentro precisamente para que el dolor no sea más grande de lo que ya es y es no tener dinero para enterrar a un hijo. La idea es ayudarle a la mamá con lo que más se pueda".



En este mismo sentido, Martínez dijo que "esto ya se salió de control, la comunidad ya no se siente segura y estamos a la deriva". A su vez, Jackeline Mojica relató que "el agresor ya venía presentando con varios vecinos de la comunidad algunas actitudes de intolerancia; es una persona muy agresiva. Entonces, con varias personas de la comunidad ya había tenido situaciones de enfrentamiento y dificultades".



La velatón en homenaje a Jonathan y la recolecta de fondos se extendió hasta altas horas de la noche y terminó frente a la vivienda de la víctima. Por su parte, los familiares del joven agradecieron el gesto de la comunidad.