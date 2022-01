Con la mirada perdida en el horizonte, Alexánder Macías recuerda cómo, cinco años atrás, llegó con su esposa y una hija de ella al barrio El Porvenir, una urbanización ubicada cerca del río Bogotá, en jurisdicción del municipio de Mosquera. Atrás quedaron años de plagas, roedores y mosquitos que pusieron a prueba su tolerancia.



Esta mañana de enero aún se escucha música navideña en el radio. Álex, como se lo conoce, tararea la melodía mientras clasifica material para reciclar en una jornada difícil. “A principio de año siempre es complicado. Sin gente no hay basura; a diferencia de diciembre, cuando encontramos muchos residuos que pudimos aprovechar”, refiere, mientras su esposa se une a la noble labor de recuperación ambiental.



Álex recuerda que hace seis años le cambió la vida. En esa época dejó el cambuche donde vivía a orillas del río Bogotá, en la localidad de Fontibón, acomodó colchones y enseres en una carreta y luego de un recorrido de una hora se instaló en la casa 101 de la urbanización. Hoy, la residencia luce festones y decorados navideños y un ambiente alegre propio del inicio del primer puente festivo del 2022.



Alexánder Macías pertenece a una de las familias beneficiadas con el proyecto de reubicación a orillas del río Bogotá. La urbanización fue construida a través de un convenio entre la Alcaldía de Mosquera y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), proyecto que permitió a más de 100 familias mejorar su calidad de vidas, tras años de marginalidad en un sector subnormal adyacente al jarillón occidental del río Bogotá.

Esta es la urbanización donde fueron reubicadas familias de recicladores que vivían al lado del río Bogotá. Foto: CAR

Una ráfaga de viento agita las plantas del jardín de la vivienda. Desde la cocina llega un tibio aroma de café. María Edilma Camacho, su compañera de lucha, prepara el desayuno, mientras que del patio de ropas que da a una zona verde, llega una brisa fresca acompañada de un canto mañanero de pajarillos tan madrugadores como Alexánder.



Esta es la atmósfera del conjunto residencial que tras cinco años ya cuenta con lavandería de ropas, panadería y tienda de helados, un entorno distante del caos, la inseguridad, los malos olores, la insalubridad del caserío empotrado al lado del río Bogotá, que ahora solo son recuerdos que se diluyen con el paso del tiempo, amarguras que se traducen en anécdotas que prefiere dejar allá lejos, en el jarillón que a fuerza de las circunstancias fue su casa.



Álex ofrece “un tintico” para calentar la mañana, un instante que disfruta antes de salir al trabajo en el lugar donde separa la basura. “Este es mi medio de transporte, en el que yo salgo a rebuscar la vida. Me voy hasta Mosquera, Funza y regreso”, dice, mientras enseña una bicicleta acondicionada con un remolque y un pequeño motor. Agrega que están a la espera de unos motocarros para reemplazar los vehículos actuales, pues no cumplen con lo exigido por las normas de tránsito en materia de seguridad vial.



Una vez terminada la recolección –explica– vienen la selección y separación del material recolectado. Una bodega ubicada al lado del conjunto residencial El Porvenir es el punto de encuentro de los recicladores; allí, a las 9 de la mañana, el lugar se mueve al ritmo de los recuperadores ambientales que descargan los desechos recolectados en Mosquera y algunos municipios vecinos.

“Aquí nadie puede decir que no gana, uno recoge aunque sea para la sopa del día. Siempre nos rebuscamos para el pan diario, para comer y también para pagar los servicios”, concluye.



De regreso a casa, contempla el verde paisaje que rodea el barrio y agradece a la corporación ambiental por apoyarlo en su sueño de tener casa propia. Ya se cumple un lustro desde la entrega de su vivienda en la urbanización que hoy es motivo de orgullo. “Aquí vivimos muy bien, solamente faltaría que nos ayuden un poco para tener una mejor iluminación”.



Tan solo a unos pasos del hogar de Alexánder Macías está la vivienda marcada con el número 91. Desde el interior de la casa de dos plantas se advierte la risotada de una jovencita. Es Tatiana, la nieta de Ana Lucía Rodríguez Cruz, la propietaria de una auténtica “tacita de plata”.



Ana Lucía se dirige a la cocina para preparar un café mientras empieza el relato de la vida en esta urbanización. La sonrisa de Tatiana y las travesuras de Luna, una gata que salta desde la nevera a la estufa, sirven de decorado a las palabras de esta abuela con las cuales se corrobora que toda la felicidad del mundo cabe en los 52 metros cuadrados de su vivienda.



“Yo vivía en un ranchito de latas y duré treinta años allá. Bueno, el deseo de mi difunto esposo era tener una casa bonita, y aunque él no pudo verlo yo he tratado de cumplir su sueño”, asegura.



El recuerdo de su compañero, quien murió en 2015, parece aprobar sus palabras desde una solitaria fotografía pegada en la pared, al lado de una estampa de la Virgen del Carmen, advocación depositaria de la fe de la señora Ana y su nieta Tatiana.

“Yo lo extraño, pero creo que él viene a visitarnos. Hablo con él en sueños, y me dice que está bien”. Fueron más de 35 años juntos. Hace una pausa, calla, pero sus ojos verdes se dilatan, quizás expresando que añora a su marido. La abuela ahora nos invita a conocer el resto de la vivienda. Lleva sus pasos por las escaleras que conducen al segundo piso, un lugar impecable, oloroso a fragancia de pino y decorado con un cuadro gigantesco del Sagrado Corazón de Jesús.



La nieta no para de hacer oficio, habla poco, pero asiente todo el tiempo a lo que dice la matrona de la casa. “Acá vivimos muy bien, allá era muy peligroso y a mí me preocupaba mi muchachita. En esta casa tenemos mucha calidad de vida”, relata; luego se asoma a la ventana para maravillarse con la vistosa policromía que ofrecen las ropas recién lavadas y que cuelgan en los tendederos de los patios vecinos.



“El cambio es extremo. ¡Imagínese! Pasar de un ranchito a una casita de estas es una bendición de Dios... allá siempre que llovía, le tocaba estar a uno pendiente: ¡ay! que se mojaron las cosas, corra pa'llá y corra pa'cá con ollas para las goteras. Aquí no importa que llueva, una duerme más tranquila”.

Ana Lucía asegura que “empezaron de cero en la nueva residencia”. Solamente llevaron unos colchones, unos peluches que dormitan sobre la cama de Tatiana y una vieja muñeca coja que parece hacer equilibrio sobre la mesita de noche, al lado de los perfumes y cosméticos de los que se sirve la jovencita para reinventarse cada mañana.



Ha pasado una hora y, a manera de despedida, abuela y nieta nos invitan al jardín, donde un ejército de plántulas de cartucho rematadas en flores blanquecinas, son otro de los motivos de orgullo de Ana Lucía y Tatiana. Es media mañana, ha terminado la visita para conocer esta urbanización donde se respira optimismo y esperanza. Abuela y nieta se persignan para salir de casa a iniciar sus labores como orgullosas recuperadoras ambientales.

ERIC PALACINO - ESPECIAL PARA EL TIEMPO*

Periodista de la CAR Cundinamarca