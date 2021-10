Con restricción a carga pesada empieza plan éxodo

Este fin de semana es de operación éxodo para las autoridades de tránsito de Bogotá y el departamento de Cundinamarca, ya que es el inicio de la semana de receso escolar para instituciones educativas públicas y privadas, por lo que se espera una alta afluencia de vehículos saliendo de la ciudad.



La principal novedad para esta jornada tiene que ver con la puesta en marcha de las restricciones que dispuso el Ministerio de Tránsito y Transporte a la movilidad de camiones de carga con un peso igual o superior a 3,4 toneladas en las carreteras del país. La medida, que está vigente desde ayer, termina hoy, pero regresa los fines de semana con puente festivo del viernes 15 al lunes 18 de octubre, del 29 de octubre al lunes 1.º de noviembre y del viernes 12 al lunes 15 de noviembre.



Los horarios en los que no podrán transitar estos vehículos de carga, durante los días ya mencionados, son: los viernes de 3 de la tarde a 11 de la noche; los sábados de 6 de la mañana a 5 de la tarde, y los lunes festivos de 10 de la mañana a 11 de la noche.

Estos camiones no tendrán restricciones los domingos, y para el caso del departamento de Cundinamarca habrá dos vías por las que podrán transitar con normalidad cualquier día: la de Cambao-Vianí-Cruce Chuguacal y la de Sibaté-Alto de San Miguel-Fusagasugá.



“El Instituto Nacional de Vías -Invías-, la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI y las concesiones de la red vial nacional tienen programado suspender y no realizar obras en la red vial que afecten la movilidad, durante la vigencia del presente comunicado. Al encontrarse en desarrollo algunos de los proyectos concesionados, por programación y ejecución del contrato de concesión, se adelantarán algunas labores puntuales en la vía, sobre las cuales existirá, por parte del Concesionario, la señalización adecuada y necesaria que brinde seguridad y movilidad a los usuarios”, explicaron.



Justamente, algunas de esas obras se están adelantando sobre vías de conexión claves a Bogotá. Es el caso del corredor vial Bogotá-Girardot, a cargo de la Concesión Vía 40 Express. Dentro de las medidas implementadas por ese concesionario para este festivo y los próximos están Planes de Manejo de Tráfico en las zonas de obra para que los usuarios transiten con seguridad y fluidez durante las operaciones éxodo y retorno.



Es importante recordarles a los viajeros que actualmente en este corredor se están desarrollando las actividades constructivas que hacen parte del proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot, obras que mejorarán la movilidad de esta vía, que generarán más de 14.000 empleos directos, indirectos e inducidos, y que mejorará la conectividad entre el centro del país y el puerto de Buenaventura.



“Durante esta temporada se espera un aumento considerable en el tráfico vehicular, razón por la cual la Concesión tiene a disposición de los usuarios unidades adicionales de asistencia y de colaboradores de atención de emergencias, para acompañar los planes éxodo y retorno y atender cualquier eventualidad que se presente en la vía de manera oportuna”, señaló Hernán Alarcón, director de Operaciones de Vía 40 Express.