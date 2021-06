Conozca con qué tarjetas débito puede pagar el pasaje de Transmilenio

‘TuLllave’ es una tarjeta inteligente de plástico, sin ningún tipo de identificación personal impresa, que permite el acceso a varios servicios de transporte público de la ciudad de Bogotá, entre ellos el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), los buses del Sistema Transmilenio y el servicio de TransmiCable.



Si no tiene saldo en esta tarjeta, cuyo precio de expedición es de cinco mil pesos ($5.000), no se preocupe. Puede hacer uso de algunas tarjetas débito para poder ingresar al sistema masivo de transporte de la capital.



Entidades bancarias como Bancolombia ofrecen la opción de tener una tarjeta débito con funcionalidad de transporte, que no necesita recargarse, porque al final del día los viajes se debitan en la cuenta de ahorros.



Es lo mismo que ofrecen otras entidades como el Banco Av Villas o Davivienda.

Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que las tarjetas solo funcionan si cuentan con chip, para que puedan ser leídas en las taquillas de los servicios troncales o zonales del medio de transporte.



En 2010, cuando se inauguró un convenio entre Davivienda y Transmilenio, Efraín Forero, presidente del banco, anunció una tarjeta especial para este servicio de transporte que se podía solicitar en más de 172 oficinas en la capital, además de ser de entrega inmediata y de no tener costo alguno. En la actualidad, la tarjeta débito Mastercard Davivienda suple esta necesidad.



Por su parte, el Banco Av Villas plantea que con su Tarjeta Débito Transporte Masivo Bogotá los usuarios tienen un monto diario de nueve mil pesos ($9.000) para la compra de pasajes que son descontados de su saldo.



