Plantón de camioneros en rechazo a restricciones por calidad del aire

Un plantón de los transportadores de carga que están en contra de las restricciones impuestas en el marco de la alerta amarilla, y que impiden el tránsito de camiones de más de 10 años en la ciudad desde las 5 a. m. hasta las 12 del día, y de 5 a 10 p. m., se vivió este viernes sobre la calle 13.

Cerca de 40 automotores estuvieron parqueados en la vía, afectando la movilidad, mientras solicitaban que se levanten esas medidas.



Funcionarios de las secretarías de Movilidad y de Gobierno estuvieron en el lugar atendiendo la manifestación, en la que no fue necesaria la intervención de la Policía. Sin embargo, este hecho deja claro que, lejos de una solución, hay opiniones divididas que plantean un escenario complejo para las autoridades, que incluso se han enfrentado.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le reclamó al Gobierno Nacional que las medidas para mitigar la contaminación en la ciudad han estado solo en cabeza del Gobierno Distrital. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, respondió diciendo que “a la alcaldesa se le olvida que más de $ 20 billones ha invertido la nación con los impuestos de todos los colombianos para no tener no solo una primera línea de metro, que es un transporte sostenible, sino para las dos troncales que alimentan. Luego creo que es impreciso decir que el esfuerzo lo ha hecho solamente el Distrito”, dijo.



Además, se espera que en los próximos días el presidente de la República, Iván Duque, firme un decreto con el cual se desarrollará un programa de chatarrización que, según el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, beneficiará a los transportadores de carga, pues “además de tener la exención total del IVA, tendrán un subsidio de hasta $ 70 millones”.

REDACCIÓN BOGOTÁ