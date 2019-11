Claudia López recibe credencial como primera mujer alcaldesa de Bogotá

Acompañada de su mamá, María del Carmen Hernández; de su pareja, Angélica Lozano; de líderes de diferentes fuerzas que la apoyaron como Antonio Navarro, de la Alianza Verde, el exalcalde Lucho Garzón, Celio Nieves, del Polo Democrático, entre otros, Claudia López recibió este jueves la credencial como la primera mujer elegida como alcaldesa de Bogotá.

Dijo que eso es un gran orgullo “y para la ciudad espero sea una era de cambio constructivo y colectivo, ya que Bogotá necesita de toda su ciudadanía”.



Sobre el paro y las manifestaciones, López invitó a que la movilización ciudadana se haga de forma pacífica y también pidió que se protejan los bienes públicos como los parques y TransMilenio, porque, dijo, son patrimonio de la ciudad.



“Si afectamos TransMilenio, no se va a afectar ningún poderoso contra los que están protestando. Se afecta el patrimonio público que usan 2’300.000 colombianos”, expresó la nueva mandataria.



En este sentido, señaló que hay que corregir varias cosas que no están funcionando bien en la ciudad y en el país, y que para enmendar ese camino “tenemos que tener la humildad para entender que hay cosas que van mal, que tenemos que mejorarla entre todos, que nadie tiene el monopolio de la vocería de la ciudadanía”, expresó López.



(Le puede interesar: Las voces que llaman a sacar a TransMilenio del paro)



Destacó las palabras de Denis, la hermana de Dilan Cruz, el joven estudiante de 18 años que murió por un disparo de un miembro del Esmad. “En medio de su dolor infinito por perder a su hermano, nos convocó al diálogo, al amor, a la manifestación pacífica y no a la violencia. Creo que si ella, que tiene todo el dolor, puede tener ese mensaje tan doloroso, todos debemos honrarlo actuando de esa manera”, dijo.



(Vea el mensaje completo de Denis haciendo clic aquí)



La entrega de la credencial como alcaldesa por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) se llevó a cabo en el recinto de Corferias.



“Hemos venido toda la coalición ciudadana del Verde, del Polo, de Activistas, a recoger nuestras credenciales que nos honran para ejercer como ediles y edilesas, y como primera alcaldesa mayor de Bogotá. Lamento mucho que se haya postergado el escrutinio del Concejo de Bogotá, que debería estar hoy recibiendo sus credenciales, y espero que muy pronto se resuelva esa decisión”, señaló.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter @BogotáET