El sábado 4 de junio, a eso de las 8 de la noche, tres mujeres decidieron pedir un taxi por la aplicación Cabify para que las llevara desde San Andresito de San José hacia el sector de Las Américas.

Las recogió una mujer quien al verlas mostró asombro porque fueran tres pasajeras, agregó que estaba acostumbrada solo a transportar de a dos personas.

A bordo del vehículo las usuarias comenzaron a notar que la conductora quería desviarse por una ruta diferente. “De un momento a otro, muy tranquila, dijo que se había pinchado. Actuó muy mal porque ni siquiera se asustó. Por eso creemos que estaba fingiendo”.

Luego la supuesta taxista paró y mientras las pasajeras le pagaban llegaron dos hombres extraños corriendo. “No encañonaron, nos quitaron todas nuestras pertenencias, nos golpearon a dos con la cacha del revólver y huyeron en una moto haciendo disparos al aire”. En total el robo fue de unos seis millones de pesos. Les quitaron celulares, dinero, joyas, papeles, entre otros objetos.

Luego, las víctimas dijeron que había llegado la Policía. “Ellos no revisaron los papeles de la conductora, no le decomisaron el carro, ella seguro es cómplice porque se quedó sentada en el carro. A ella no le quitaron absolutamente nada”.



Según las víctimas, todo ocurrió en la localidad de Kennedy, muy cerca de Plaza de Las Américas. “Nosotras vivíamos a tres cuadras de donde nos atracaron”.



Dicen que no van a poner la denuncia. “No tenemos tiempo para perder todo un día en ese trámite pero sí queremos advertirles a otras personas que no corran ese riesgo”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

