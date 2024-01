Fotógrafo bogotano dice que simularon su rostro para robarle tres millones de pesos

Un fotógrafo bogotano denuncia que le robaron de su cuenta de Nequi la suma de tres millones de pesos y que presume que lo hicieron a través de uso de inteligencia artificial. "El 31 de diciembre estaba esperando un dinero cuando me di cuenta de que no pude acceder a mi cuenta. Me decían que no existía".

Angustiado por su dinero, llamó a la oficina de servicio al cliente de Nequi y allí le explicaron que se podía tratar de un caso de suplantación de identidad. Al parecer simularon el rostro del hombre y así lograron cambiar las claves de su cuenta.

"Desde ese momento comenzó mi pesadilla. Llamé a Nequi y allá me explicaron que habían notificado del movimiento a través de mi correo, pero cuando fui a verificar había llegado al SPAM entonces nunca me enteré de la situación".

Ha tratado por todos los medios de que lo ayuden a recuperar su cuenta y su dinero, pero asegura que el personal del servicio al cliente solo le ha dado largas al asunto. "Me dijeron que me daban solución en cinco días hábiles, pero ya pasaron y nada que me solucionan".

Por ahora solo se sabe que puede ser una nueva modalidad de robo que simula el rostro de los clientes para cambiar claves. Por eso, las autoridades recomiendan no abrir ningún mensaje de texto ni correo que le sugiera llenar encuestas o verificar datos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos si a usted le ha pasado lo mismo a carmal@eltiempo.com