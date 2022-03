“No sé qué hacer. Hay un tipo que quiere que entre a un parqueadero a recogerlo por la calle de abajo de Juan Pablo II (…) es severo ñero, ya me metí”. Esas fueron las últimas palabras que la operadora de una empresa de taxis escuchó de parte de Jhon Fredy Quiceno López, un joven conductor de 28 años que fue asesinado, al parecer, en medio de un robo en la noche del pasado miércoles en Ciudad Bolívar.



Minutos antes, uno de sus compañeros, a los que Quiceno le compartió su ubicación, le advirtió el peligro de la zona y casi que predijo el desenlace. El taxista hizo caso omiso y fue derecho a encontrarse con quien unos minutos después le arrebataría la vida.



“Le están diciendo que entre por un parqueadero, ¿uno que queda arriba? Váyase de ahí, eso es un atracadero, no vaya a entrar”. Así quedó grabada la advertencia al taxista.



Pese a que este hecho conmocionó a la ciudadanía hace dos días, no fue el único. Ese mismo día, también en Ciudad Bolívar, un hombre de unos 49 años fue asesinado a tiros en frente de su casa, mientras abordaba el taxi en el que trabajaba.



Según versiones conocidas por EL TIEMPO, “la víctima hace poco trabajaba como taxista, pero antes se dedicaba al transporte ilegal y debía muchas cuentas a los gota a gota. Al parecer se dio cuenta de que esa red de transporte era manejada por delincuentes; entonces renunció y denunció, y por eso fue que al parecer lo ultimaron”.



Pero el drama de estos conductores no para ahí. La semana pasada, en redes sociales, se conoció un video en el que un taxista es apuñalado en varias ocasiones por el pasajero. Aunque la agresión no pasó a mayores, el conductor denunció que esta práctica era sistemática y que son varios los que han reportado que delincuentes solicitan el servicio y antes de finalizar la carrera arremeten contra el conductor para robarle sus pertenencias y hasta el carro.



Frente a estos hechos, el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo que la institución ya ha iniciado la identificación de los delincuentes y ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien ayude a identificar a los delincuentes. Sin embargo, advirtió que es necesario que las víctimas de esos hechos denuncien. “Nosotros podemos iniciar una investigación de oficio, pero es muy importante contar con el testimonio de las víctimas para poder dar con el paradero de los delincuentes”.



Por su lado, Hugo Ospina, líder sindical del gremio de taxistas, declaró que diariamente son entre cuatro y cinco los casos que conoce de hurto o agresión en contra de taxistas. “Lo más común es que les rompan los vidrios y les roben los celulares; sin embargo, ahora hay una modalidad en aumento y es que piden servicios falsos y cuando llegan a recogerlos los atracan, como le pasó al compañero de Ciudad Bolívar”.



Hay que recordar que en su momento, la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, ya había realizado un pacto entre la administración y los taxistas para brindar mayores condiciones de seguridad tanto a conductores como a pasajeros.



En ese entonces, la mandataria dijo: “Con el sello de Taxis CUIDAdanos queremos seguir ampliando la red de taxistas por la seguridad y el cuidado de Bogotá para que nos ayudan a identificar temas de inseguridad y nos permitan reaccionar oportunamente”.

Ojo a la modalidad

Según algunos miembros del gremio de taxistas, una de las modalidades que más ha tomado fuerza durante los últimos días es el robo mediante llamadas falsas. “Nosotros estuvimos en una mesa de trabajo con el general Camacho y la Policía. Ahí identificamos que los taxistas agredidos en su mayoría son solicitados por medio de una aplicación de alguna empresa de taxis. Lo grave es que no solo nos roban, como ven, ahora nos matan”.



Piedras grandes y palos también son parte de la estrategia de los delincuentes. Según algunas víctimas de esta modalidad de hurto, los ladrones dispersan estos elementos en medio de las vías de barrios como Patio Bonito, la Resurrección, Ciudad Bolívar, las Lomas y El Rocío. “Cuando uno va a buscar algún servicio a estos lugares va rápido, porque sabe del peligro, pero se encuentran en la carretera palos y piedras; entonces, cuando uno frena para bajarse a retirarlos, ahí es cuando los ladrones aparecen y le roban todo”, contó Ospina.



Pero en la cotidianidad del trabajo también se presentan casos. Las autoridades reportaron en la tarde de ayer la captura de dos hombres y una mujer que detuvieron un taxi en medio de la calle para tomar el servicio en la localidad de Bosa. Según el reporte, los delincuentes no esperaron a montarse para hurtar al conductor, bajarlo del automotor y emprender la huida en el vehículo.



Aunque la Policía logró arrestarlos y recuperar el carro, lo cierto es que este no ha sido el desenlace de todos los casos, tan solo en lo que va de esta semana dos conductores han sido asesinados y otros tres, asaltados.

Estadísticas delictivas

De acuerdo con las cifras delictivas de la Secretaría de Seguridad sobre los barrios y localidades más inseguras señaladas por los taxistas, se pudo evidenciar que en lo que va del año, en Ciudad Bolívar se han presentado 21 homicidios y el hurto a personas ha registrado una cifra de 659 casos. En ambos delitos, las estadísticas revelan reducciones del 55,32 por ciento y 41,32 por ciento, respectivamente, comparado con el mismo periodo de 2021.



En el caso de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, en lo corrido de este año la cifra de homicidios ha reportado un incremento de 25 por ciento con cinco hechos registrados. Mientras tanto, el hurto a personas ya acumula 332 víctimas, aunque hay una reducción de 3,73 por ciento frente a los mismos meses del año pasado.



Finalmente, los números para la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde están ubicados los barrios Las Lomas y la Resurrección, mostraron que el homicidio se ha incrementado 16,6 por ciento, con 14 casos. Sin embargo, el hurto a personas cayó 4,8 por ciento al registrar una cifra de 526.



Aunque las cifras muestran un panorama tenso en materia de seguridad para los taxistas en estas tres localidades, lo cierto es que las autoridades han desplegado todo un sistema de acompañamiento para prevenir este tipo de casos. En primer lugar, para las empresas fueron dispuestos uniformados que se encargan de monitorear las comunicaciones entre los conductores y las centrales las 24 horas del día.



De la misma manera, se han establecido las zonas seguras que funcionan como corredores informativos y donde los taxistas están reportando a la Policía Metropolitana, mediante herramientas tecnológicas y grupos de WhatsApp, movimientos sospechosos que evidencian en las calles donde habitualmente trabajan.



