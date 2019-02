Con el metro se peatonalizarían unas 48 cuadras en la Caracas

Al menos 48 cuadras serían las que se peatonalizarían y en las que se construiría la ciclorruta y la vía peatonal en la avenida Caracas entre las calles 26 y 72 con el metro para Bogotá.

Este anuncio de peatonalizar este tramo lo hizo el alcalde Enrique Peñalosa, durante un balance del día sin carro y sin moto que se realizó este jueves en la ciudad.



Peñalosa aseguró que habla de una revolución urbanística cuando dice que la Caracas, de la 26 a la 72, será peatonalizada y tendrá TransMilenio (TM), metro, bicicletas y personas caminando.

“Los carros particulares tendrán que ir por la carrera 7.ª, que tendrá dos carriles en cada dirección. Podrán circular por la Circunvalar, carrera 13, 17 y la NQS. Lo ideal es que los ciudadanos se movilicen en transporte público y en bicicleta”, puntualizó el alcalde.

Los carros podrán circular por la Circunvalar, carrera 13, 17 y la NQS. Lo ideal es que los ciudadanos

se movilicen en transporte público

Esta decisión causó revuelo en los ciudadanos y en los expertos en movilidad, ya que en diferentes escenarios y como reposa en la página web del metro de Bogotá, en este tramo se contempla un carril para el transporte mixto por cada sentido, combinado con una ciclorruta y andenes, pero ahora las cosas cambiarían y se priorizará al peatón por encima del carro particular.



Luis Ángel Guzmán, director del grupo SUR de la Universidad de los Andes, analizó el tema y aseguró que es algo positivo, aun sin conocerse ningún detalle del proyecto. No obstante, agregó que con los diseños que muestran la Caracas con carriles mixtos, “es difícil decir algo en concreto con tanta y tan diferente información circulando”.



Algo parecido opina Ómar Oróstegui, director del programa Bogotá, Cómo Vamos, a quien le preocupa que una buena propuesta cree desinformación y que no esté incluida en los estudios de metro que se conocen, como tampoco en la propuesta oficial de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que hoy se tiene.

La Empresa Metro no se refirió al tema, pero el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, explicó que en la parte norte de la Caracas se tiene previsto tener TransMilenio, andenes grandes y vías de servicio para carros, principalmente para acceso a predios, pero que no van a tener continuidad en la vía.



En esta propuesta de peatonalizar la Caracas, los expertos concertaron cosas positivas; por ejemplo, para Guzmán, que TM y el metro circulen por ese corredor es una buena idea, lo mismo dar el resto de espacio a los peatones y ciclistas.



Oróstegui argumenta que la peatonalización es una opción que han tomado las ciudades para ser sostenibles: “Ahora, no todas las vías son susceptibles de esta intervención, por cuanto se generan impactos en el entorno, que de no gestionarse correctamente pueden producir inconvenientes mayores al problema que se pretende resolver”.



Uno de los temas que aún no está claro, pero que los analistas ponen en la agenda, es que se debe resolver el cargue y el descargue de mercancías y aprovisionamiento del sector, ya que está ubicado en el corazón de Chapinero.

El director de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego, dijo que por ahora sobre esta peatonalización no se iba a referir porque el tema de ciudad en el momento en que se construya el metro será diferente al de hoy.



Daniel Canavera, forista de ELTIEMPO.COM, opinó que esa peatonalización es un reto para saber si realmente Bogotá se pone al nivel de ciudades de vanguardia, donde el uso del carro se ha reducido dramáticamente a través de peatonalizaciones, ciclorrutas e impuestos.



Los diseños del metro contemplan que en el tramo de la calle 26 a la 72, las estaciones de TransMilenio calle 26, calle 45, calle 63 y calle 72 tengan conexión con los trenes.



El promotor, investigador y practicante de movilidad urbana sostenible Darío Hidalgo le da otra lectura al tema y asegura que la Caracas con metro y troncal movilizaría cerca de 100.000 personas por hora por sentido, y se podrían ofrecer espacios peatonales generosos. “Los perfiles viales incluyen carril mixto para acceso a predios, no como avenida para tráfico general”, destacó.

REDACCIÓN BOGOTÁ

