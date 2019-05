Con drones y cámaras vigilan el río Bogotá las 24 horas

Desde ahora, la cuenca media del río Bogotá cuenta con un sistema de monitoreo diseñado para incrementar el control sobre el afluente. Bochica, como fue bautizado el sistema, está compuesto por 14 torres de vigilancia, dos drones y un centro de seguimiento, desde donde se controla toda la actividad que se presente en la ronda del río.

Con este sistema, la Corporación Autónoma Regional (CAR)de Cundinamarca busca detectar impactos ambientales generados sobre el río por terceros, verificar si se presentan desbordamientos en el afluente e identificar personas que delincan sobre la ribera del cauce.

Las 14 torres están instaladas a lo largo de la cuenca media el río. Foto: EL TIEMPO

Las torres de vigilancia o nodos están ubicadas a lo largo de la cuenca media del río –separadas entre sí por una distancia de siete kilómetros–, específicamente sobre los municipios de Chía, Cota, Funza, Mosquera y Soacha y las localidades de Bogotá como Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa, en el occidente.



Cada nodo o torre encargado de vigilar una zona específica cuenta con cámaras ópticas y térmicas, cámaras de vigilancia, un sistema de comunicaciones y alimentación energética mediante paneles solares.



De igual forma, el sistema se complementa con vehículos aéreos no tripulados (drones); estaciones meteorológicas; sensores ópticos de visión diurna y nocturna; dos puntos de monitoreo del río con medición de nivel del caudal, temperatura, humedad y presión atmosférica, y sensores geosísmicos para detectar posibles intrusos en el río.



La cobertura total del sistema es de aproximadamente 100 kilómetros, y para su implementación se requirió una inversión de 5.950 millones de pesos.



Siete de las 14 torres instaladas tienen cámaras de alto alcance, que pueden identificar vehículos y rostros a siete kilómetros de distancia. Las siete restantes son de media distancia y pueden grabar objetos a dos kilómetros. Estas fueron ubicadas a 25 y 50 metros de altura, dependiendo de su alcance. “Como la geografía no es uniforme, las torres no son de la misma altura”, explica Codaltec, empresa que ganó la licitación para instalar el sistema.

90 % de la población que vive bordeando el río bogotá se encuentra en la cuenca media.

La función de los nodos es complementada por el alcance de los drones. Estos sirven como apoyo a los puntos ciegos que se crean a lo largo de la cuenca, debido a las condiciones geográficas, y a los que las cámaras no pueden llegar. “Por ejemplo, si identificamos algo que no se puede ver con las cámaras, podemos enviar el dron para que haga un patrullaje y vea si están removiendo tierra o haciendo nuevos vertimientos o construyendo canales ilegales”, explican.



Los dos drones a su vez cumplen funciones distintas: el de ala fija, parecido a un aeroplano, logra mayor alcance que el dron de ala rotatoria, el cual se conoce normalmente. Los vehículos aéreos serán operados y asistidos técnicamente por Codaltec, inicialmente, durante un periodo de dos años.

Los nodos cuentan con cámaras de vigilancia y alimentación a través de paneles solares. Foto: Camilo Castillo / EL TIEMPO

Toda la información obtenida se centraliza en un modelo de comunicaciones de última generación. “El Centro de Control y Monitoreo Ambiental (CCMA), ubicado en la Ptar Salitre, permite interconectar los diferentes nodos y canalizar los datos en tiempo real. En el CCMA, la vigilancia se mantendrá las 24 horas del día, contando con personal capacitado y con experiencia en la operación y mantenimiento del sistema”, explica Carlos Bello, ingeniero de la CAR, entidad que opera el sistema a través de la Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Desca).



Por ahora, este funciona 12 horas diurnas en una fase de prueba que se extenderá hasta finales de este año. Después, la actividad se extenderá a jornada completa, en los 365 días del año.



Ante una situación anómala, los responsables del centro de control desplegarán los vehículos aéreos no tripulados (drones) a fin de verificar eventos que ocurran dentro del área de observación y puedan comprometer de alguna manera la recuperación de la cuenca media del río.

Pese a que los nodos ya están instalados, todavía hay protocolos en términos de seguridad ciudadana. “El sistema a nivel técnico está al 100 por ciento, lo que sucede es que como es un sistema pionero, algunos procedimientos todavía están en construcción”, explica Codaltec.



Bello, por su parte, aclaró que se está avanzando en la generación de convenios de respuesta y operación con entes de atención de emergencias, de seguridad y control, judiciales, como la Secretaría de Seguridad del Distrito y el C4, el 123 de Cundinamarca, la Dirección de la Policía Nacional –con sus diferentes áreas operativas (Seguridad y Vigilancia, Carabineros, Ambiental)–, Ejército Nacional, Defensa Civil y la Fiscalía.



Lo que sí es cierto, es que la CAR considerará ampliar el sistema a la cuenca alta del río Bogotá si existe la viabilidad técnica.

CAMILO ANDRÉS CASTILLO

Redacción Bogotá

EL TIEMPO

En Twitter: @camiloandres894