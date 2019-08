Con dron dragón queman cometas y zapatos colgados en redes eléctricas

Los zapatos y cometas colgadas en los cables de energía serán eliminados con drones dragón de Enel- Codensa. Con una inversión de 1.200. millones de pesos, la empresa adquirió los equipos y adelantará una campaña de prevención en colegios y parques.

Para este plan Enel- Codensa tiene destinadas 19 cuadrillas especializadas que estarán disponibles para la "realización de trabajos preventivos y de mantenimiento, en redes de Alta, Media y Baja Tensión durante toda la temporada de vientos", explicó la empresa.

"Los resultados del Dron Dragón han demostrado que con este método se reducen en 70% los tiempos de retiro de elementos extraños a la red, pues con esta nueva tecnología, se pueden eliminar cometas en tan solo cinco segundos y zapatos en 15 segundos", agregó Codensa.



Según los registros históricos de la empresa, durante el mes de agosto, se bajan, en promedio, 3.100 cometas de la red y las localidades con mayores incidencias son San Cristóbal, Bosa, Usme, Ciudad Bolivar, Soacha, Kennedy y Suba. Sin embargo, en Cundinamarca los municipios con más fallasde este tipo son Sopó, Madrid, Zipaquirá, Bojacá y Mosquera.



Por eso la Compañía adelanta una campaña educativa y de prevención en 40 colegios y 75 parques.

Recomendaciones

• Eleve cometas lejos de las redes eléctricas.

• Si el objeto se enreda en los cables de la energía, por ningún motivo intente recuperarlo. Nunca use elementos como varillas para bajarlas, eso es muy peligroso.

• Llame inmediatamente al 7115115, opción 5 y el personal especializado de Enel-Codensa se encargará de bajarla.

• No eleve cometas en terrazas, voladizos o azoteas de las casas.

• Nunca utilice elementos metálicos para fabricar o elevar cometas.

• No eleve cometas si está lloviendo.

• Si ve a alguien elevando una cometa cerca de las redes eléctricas, adviértale que es peligroso y recomiéndele buscar lugares abiertos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET