La búsqueda de Sara Sofía no para, ahora con dragas en el río

La jornada no fue fácil. El personal de búsqueda y rescate de la Policía Metropolitana de Bogotá no ha parado de buscar el cuerpo de la niña Sara Sofía Galván en ña ladera del río Tunjuelito.



Las labores ya llegaron al municipio de Soacha, y además del personal de Policía y Bomberos hay una draga al servicio de esta investigación que dio un giro al conocerse que Nilson Díaz estaría colaborando con la ubicación y el sitio exacto donde él y su pareja, Carolina Galván, habrían arrojado el pequeño cuerpo de la niña.



Es que ha cogido fuerza la versión de que los golpes propinados por la madre de Sara Sofía Galván habrían ocasionado la muerte de la bebé. EL TIEMPO obtuvo información exclusiva sobre lo que llevó a que ocurriera esta tragedia, una larga seguidilla de abusos y de violencia intrafamiliar desde que concluyó el pasado 15 de febrero de 2021.



Por ahora, la hipótesis más clara en este caso que ha conmovido al país es que la niña sufrió el maltrato constante de Carolina Galván, una mujer con serios problemas de drogadicción y consumo de alcohol y que, además, frecuentaba zonas de tolerancia, en donde se dedicaba a la prostitución. Ella fue también una niña abandonada por su madre, que creció bajo el cuidado de su padre y su abuela, pero que se perdió en el camino.



En varios videos se ha registrado que su comportamiento no era normal, que bailaba en la calle, que vivía presa de una adicción incontrolable. Eso han dicho quienes la conocían.

Poco a poco se ha venido conociendo que no sería tan cierta la versión de que la niña murió tras haber ingerido alimentos y posteriormente tomado una siesta, sino que se investiga si un fuerte golpe ocasionado por su progenitora habría sido la causa del deceso de la menor. Hay testigos que han dado cuenta de esta versión, pero están protegidos. Eso sí, Nilson y Carolina se mantienen en su versión de una muerte accidental.



Sin embargo, se ha podido comprobar que esta mujer solía agredir a la niña y bañarla con agua fría mientras usaba una correa para reprenderla. Un golpe contra la pared pudo haber sido fatal. Todo eso está siendo investigado, y los detalles se mantienen en reserva absoluta.



EL TIEMPO pudo comprobar que en la casa de Nilson Díaz se encontraron manchas de sangre, algunas de las cuales podrían ser de Sara Sofía. Estas, se presume, serán sometidas a análisis de ADN por Medicina Legal cuyos expertos, como es usual, podrán corroborar que las muestras corresponden a los datos de la menor desaparecida.



Luego de la violenta muerte, el cuerpo herido de la niña habría sido conducido por Nilson Díaz a una especie de alcantarilla o ducto del caño en el barrio Class Roma, en el sur de la ciudad. Claro, se ha sabido que este le endilga la responsabilidad a la madre, y ella, a su vez, a quien fue su pareja. Ahí, las versiones siguen siendo contradictorias. Por eso los han tenido que separar para que ninguno sienta presiones al dar su declaración, como sucedió antes de que fueran privados de la libertad.



Pero lo que sí se presume es que él, Nilson Díaz, tendría conocimiento del lugar exacto donde fue dejado el cadáver y quien tendría la capacidad de guiar a las autoridades para encontrarlo. El mayor temor es que los roedores y la humedad del lugar hayan atacado el cuerpo y minado la evidencia.



Se espera, incluso, que una salida de Díaz sea posible y que este sea quien conduzca a las autoridades hasta el lugar exacto. No obstante, independientemente de que esta diligencia sea posible o no, las labores de búsqueda continuarán. Ya están usando una draga para facilitar el trabajo. Las autoridades no han descansado en la búsqueda. De hecho, ayer encontraron el cuerpo de un hombre de entre 40 y 45 años, sin orejas ni uñas. Eso dará inicio a otra investigación.



La bebé murió en la casa de Nilson Díaz, esa sigue siendo la hipótesis más fuerte.



Al parecer, Nilson ya aceptó esta versión de los hechos porque dice amar a sus hijos. Lo que se presume es que, llevado por el susto, participó en el ocultamiento del cuerpo, pero serán las autoridades las que determinen hasta dónde llegó su responsabilidad.



Díaz se dedicaba a descargar fruta en Corabastos y siempre ha dicho que ayudaba a Carolina a cuidar de la niña y que la recriminaba por haberla llevado lejos del cuidado de su familia. También, que la excusa que utilizaba Carolina es que estaba cansada de los reclamos y humillaciones de su hermana.



Lo cierto es que la niña no comía mientras estuvo bajo el cuidado de su madre. No se sentía a gusto lejos de las personas que siempre la habían cuidado.

Los resultados de los análisis de las muestras de sangre halladas en la casa de Nilson son fundamentales para determinar si esta corresponde a Sara Sofía.



Mientras la Fiscalía da a conocer detalles y todas las pruebas del caso, la incertidumbre ha mantenido en vilo a Xiomara Galván, la tía de la niña y quien la venía cuidando. Ella, confiando en su hermana, decidió hacer una excepción aquel 15 de enero de 2021. “Nunca imaginé que no la volvería a ver”.



¿Xiomara sí tenía la custodia?

A pesar del drama que enfrenta la familia de Sara Sofía Galván, algunas acciones de Xiomara han comenzado a ser analizadas por profesionales en el tema. Incluso, algunos abogados expertos en violencia contra niños y niñas han recomendado averiguar cuáles eran los términos de esa custodia y las condiciones; es decir, preguntar si la custodia permitía que la mamá tuviera la facultad de llevarse a la niña a dormir a su casa en ciertas ocasiones.



“Esa es una de las explicaciones que tendrán que dar a las autoridades el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la comisaría de familia que otorgó la custodia a la tía, si así fue”, dijo el abogado Álvaro Córdoba Caviedes, de la Universidad Externado de Colombia y experto en derechos de la niñez.



Por ahora, lo que ha dicho el ICBF es que Xiomara Galván no tenía la custodia de la niña y que tampoco sabía a dónde había sido llevada la menor. Caviedes agregó que si la mamá no estaba autorizada, entonces Xiomara tendría que explicar por qué permitía eso, lo que sería un comportamiento irregular, y le cabría también una responsabilidad. Las autoridades tendrían que investigar, además, si la Comisaría de Familia venía cumpliendo con sus obligaciones de verificación y cuándo fue la última visita.



La última palabra, en todo caso, se conocerá en el juicio.



