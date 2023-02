En un exclusivo hotel del norte de Bogotá, adonde, según ella, acudió a una cita de negocios, una mujer habría sido abusada sexualmente y robada. La denuncia la hizo la propia víctima.

(Puede leer: Hurtos y homicidios: el dolor de cabeza de algunos barrios en Bogotá)



De acuerdo al testimonio que la mujer le dio a Noticias Caracol, ella llegó al hotel, informó del objetivo de su visita en la recepción y subió a una habitación, donde habría ocurrido la presunta agresión.

Según la mujer, el hecho se registró “un domingo a las diez de la mañana”.



“Yo llegué al hotel, me anuncié normal, como cuando uno va a seguir a una habitación, pero a mí nunca me pidieron documento. No lo vi relevante, subí de una a la habitación, igual sabía que estaba en un hotel reconocido, que nada me iba a pasar”, relató.



Con base al relato de la mujer, el presunto abuso se presentó cuando ella entró al baño de la habitación. "A los diez minutos entro al baño y en el baño pasa todo”, sostuvo.



La mujer asevera que fue agredida por dos huéspedes del hotel. "Otro tipo, que creo estaba escondido (apareció), sacan cuchillos, me ponen un cuchillo en el cuello, el otro hombre me intimida con una pistola con silenciador -porque tenía un tubo largo- y empiezan a atacarme, empiezan a decirme que les colabore, que si grito, que si digo algo me van a matar, que los del hotel son cómplices de ellos, entonces que nada van a hacer por mí”.



(Le puede interesar: Las verdaderas causas del bloqueo de conductores de TransMilenio)



La presunta víctima aseguró que los dos hombres también la robaron. “Entraron a mi celular, mi bolso, me pedían la clave del celular, que les diera la clave del Nequi, de todas las aplicaciones". Aseveró que los hombres tenían un datáfono y “pasaron mis tarjetas de crédito”.



Además, según ella, todo el tiempo la amenazaron con que la iban a matar "si no les colaboraba" y que también se iban a llevar su camioneta.



Añadió que le hurtaron joyas, el celular, pero dice no entender por qué no se llevaron su camioneta, “porque ya tenían las llaves”.



Según la mujer, cuando los dos hombres decidieron irse, la encerraron en el baño de la habitación. "Tuve que golpear muy duro la puerta para que subieran los del mismo hotel a sacarme del baño”, manifestó.



(Siga leyendo: Víctor Torres Pulido fue el patrullero boyacense asesinado en atraco a casino)



El hotel donde se habría producido el presunto hecho entregó videos de las cámaras de vigilancia para establecer la identidad de los supuestos abusadores y atracadores, que según el abogado John Fajardo, que representa a la presunta víctima, deberían responder por los “delitos de secuestro simple, acto sexual violento que sucedió dentro de las instalaciones del hotel y hurto agravado y calificado”.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias