Con bloqueos, los bicitaxistas reclaman que regulen el servicio

Una nueva jornada de manifestaciones de los bicitaxistas del sur y suroccidente de la ciudad dejó al descubierto una vez más la grave problemática detrás de la falta de regulación para la prestación de este servicio de transporte, que hasta la fecha no ha sido avalado ni por el Distrito ni por el Gobierno Nacional.



Sobre las 7 a. m. de ayer un grupo de bicitaxistas bloqueó la entrada a Bogotá de la calle 13 para reclamar al gobierno la legalización de su forma de trabajo y las garantías necesarias para la prestación del servicio.



Como está, según los datos de la Secretaría de Gobierno, han sido 12 las aglomeraciones, plantones o manifestaciones de conductores de estos vehículos no regulados las que se han atendido durante lo corrido de este año.



Sin embargo, este problema tiene dos caras: por un lado, la falta de regulación del servicio y, por otro, los problemas de inseguridad que este medio de transporte genera tanto para los pasajeros, que no viajan en condiciones óptimas, como para los ciudadanos que han reportado que bandas delictivas se han apoderado de este “gremio” para delinquir en la ciudad.



Según la Secretaría de Gobierno, a la fecha, solo hay dos asociaciones de bicitaxistas legalmente constituidas: la que agrupa a los transportadores de Kennedy y la que fue conformada por los dueños de estos vehículos en Suba.

Estos vehículos se encuentran en diferentes zonas, usualmente cerca de las estaciones y portales de TransMilenio. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Los bicitaxistas indicaron que desde hace años están esperando la regulación y que por ahora solo han recibido “persecución” de las autoridades. “Desde antes de la pandemia nos tienen con el cuento de que nos van a definir reglas, pero han pasado los años y la Policía de Tránsito sigue llegando a quitarnos nuestro único sustento diciendo que esto es ilegal”, afirmó Marco Medina, un bicitaxista que opera en Gran Granada, en Engativá.



Lo cierto es que desde el 3 de agosto de 2018 esta actividad de transporte fue reglamentada por el Ministerio de Transporte en la Resolución 3256, que determina que solo podrán prestar este servicio los “triciclos o tricimóviles no motorizados y tricimóviles con pedaleo asistido”.



No obstante, para que esa resolución sea activada, el mismo Ministerio debe definir las características y especificaciones técnicas de los vehículos que podrán operar y así poder homologarlos conforme a la norma. Esto no ha pasado.



En ese sentido, la Secretaría de Movilidad ha dicho que a la fecha el Ministerio de Transporte no ha definido los parámetros para la homologación de los vehículos y que por esta razón la Administración Distrital no ha podido implementar la estrategia de formalización y operación de este servicio.



Hasta 2019, fecha del último censo de esta población, en la ciudad había 4.646 de estos vehículos rodando y las localidades de Kennedy y Bosa concentraban el 63 por ciento del total de estos.

Dueños de bicitaxis bloquean a esta hora al autopista Norte. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO se contactó con la Secretaría de Movilidad que aseguró que durante este año se han realizado cuatro mesas de trabajo con este gremio y el minstransporte para solicitar la expedición de homologación de vehículo y evaluar las alternativas existentes para la legalización de esta modalidad de transporte en la ciudad.



Además, el distrito señaló que se ha acompañado a las dos únicas asociaciones constituidas para que presenten ante el Gobierno Nacional la solicitud de reglamentación y que, además, se han realizado jornadas de capacitaciones para más de 100 conductores de bicitaxi en temas de seguridad vial.



Igualmente, durante el año de pandemia (2020) y el siguiente se les permitió la prestación del servicio como una forma de aliviar la falta de transporte en algunos sectores de Suba y Engativá y para que pudieran normalizar su situación laboral.

Sin embargo, a la fecha, no ha sido posible sentar un acuerdo de operación entre el Ministerio, la Alcaldía y los bicitaxistas.



De hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá, las secretarías de Gobierno y de Tránsito ya están autorizadas para desplegar operativos para recoger de las calles los vehículos que prestan de forma ilegal este servicio.





Jonathan Toro Romero

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO