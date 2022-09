Cuatro llamadas extorsivas tienen al borde de una crisis a una familia residente en la localidad de Kennedy que denuncia que han venido siendo hostigados por un grupo de delincuentes que, bajo el nombre del ‘Tren de Aragua’, los amenazan con asesinarlos, desmembrarlos y dejarlos tirados en la calle si no pagan sumas que van desde los 9 millones y hasta los 12 millones de pesos.

Nos están amenazando con que tenemos que entregarles armamento, pero nosotros nunca hemos tenido eso, también nos dicen que nos van a matar y a meter en bolsas. FACEBOOK

TWITTER

“Desde hace cuatro días vengo recibiendo llamadas supuestamente del ‘Tren de Aragua’ diciendo que debemos entregar un dinero o si no nos hacen daño. Quiero hacer esto público para que las autoridades se encarguen de investigar quiénes son los que están haciendo esto con los comerciantes”, señaló una de las víctimas de los delincuentes y agregó que “la gente se asusta, está intimidada y hay muchos que sí han pagado el dinero, pero hay muchos que no tenemos cómo pagar estas extorsiones”.



De acuerdo con la versión de la familia, las autoridades señalaron que estas llamadas extorsivas se estarían haciendo desde una cárcel del país. “Nos están amenazando con que tenemos que entregarles armamento, pero nosotros nunca hemos tenido eso, también nos dicen que nos van a matar y a meter en bolsas que luego dejarán en las puertas de las casas de nuestra familia".



Según el registro de los investigadores, durante las dos últimas semanas se han reportado al menos 12 llamadas provenientes del mismo número celular dirigidas a comerciantes del sur de la capital del país.



No obstante, esta situación no es nueva. La Fiscalía seccional Bogotá ya había advertido que esta modalidad de hurto se venía asomando en la ciudad luego de la ola de homicidios violentos de los primeros ocho meses del año.



Para el ente investigador “este tipo de estructuras practican la extorsión llamando a la persona, amenazándola y mandándole fotografías de armas de largo y corto alcance y dos o tres granadas. Le hacían directamente la petición económica a la víctima, incluso desde Venezuela se hacen muchas extorsiones hacia Colombia y hacia América Latina”, señaló un investigador de la entidad.

Alerta de la Alcaldía

En días pasados, en medio del consejo extraordinario de seguridad que se celebró entre la alcaldesa Claudia López; el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto; el comandante de la Policía de Bogotá, general Carlos Triana, y delegados de la XIII Brigada del Ejército Nacional, la mandataria advirtió que serían dos delincuentes venezolanos, que desde la cárcel de Tocorón, en el vecino país, estarían desatando una ola de violencia en la capital colombiana.



“El ‘Tren de Aragua’ es una estructura dirigida por los alias Niño Guerrero y Giovany, quienes están presos en Tocorón y desde allá están cometiendo crímenes en Bogotá”, dijo la mandataria local.



No obstante, las autoridades aún no han podido determinar si los delincuentes que están detrás de las llamadas y amenazas de muerte a los comerciantes del sur de la ciudad serían efectivamente miembros de la peligrosa banda transnacional o si se trataría de otra organización delincuencial que, aprovechándose del terror infundido por la crisis de seguridad de la ciudad, están arrinconando a los ciudadanos con sus exigencias.



REDACCIÓN BOGOTÁ