Con 23 colegios, Bogotá arranca hoy el retorno a clases

Después de casi un año, Bogotá comienza a experimentar hoy el retorno a clases semipresenciales en colegios oficiales. Inicialmente serán 23 establecimientos educativos, según la Secretaría de Educación del Distrito, pero paulatinamente más instituciones se irán sumando a lo que la Administración ha denominado una reapertura “gradual, progresiva y segura”.

Ya la semana pasada se había autorizado el mismo proceso a más de 500 colegios privados y jardines infantiles, que fueron habilitados para recibir a niños y niñas de los primeros grados, una vez cumplieron todos los requisitos de bioseguridad, tales como dos metros de distanciamiento en las aulas, baños separados, ventilación, toma de temperatura y elementos de protección personal, entre otros. Hasta el viernes, 124 de ellos y más de 9.200 alumnos habían vuelto a las aulas.



En el caso de los colegios públicos de Bogotá, alrededor de 138, de un total de 400, cumplen actualmente con esas mismas condiciones. De hecho, varios de ellos habían estado en un plan piloto a finales del año pasado para el reinicio seguro. En diálogo con este diario, la alcaldesa Claudia López anunció que la próxima semana más colegios iniciarán el proceso de forma gradual.



El regreso a la semipresencialidad no ha estado exento de polémicas. Los sindicatos de maestros del Distrito ADE y Fecode han expresado su rechazo a la medida porque consideran que aún no están dadas las condiciones de seguridad para alumnos ni maestros. De hecho, el mismo viernes hicieron un plantón frente a la Alcaldía Mayor, aunque poco concurrido. (Ver nota anexa).



Pero la alcaldesa Claudia López no ha dado su brazo a torcer. En entrevista con EL TIEMPO, fue enfática: “Nuestra obligación es prepararnos y estar listos para recibir así sea un niño por colegio que necesite presencialidad”.

En algunos colegios se recibirá hoy a los padres de familia para explicarles las nuevas dinámicas que aplicarán para sus hijos. Otros han reservado el día para darles la bienvenida a los maestros inicialmente, con el fin de que vuelvan a familiarizarse con el entorno y absuelvan todas las dudas que aún tengan.



En el orden nacional, el proceso también va avanzando. Ya existen 21 entidades territoriales autorizadas para la educación presencial, de un total de 96. En La Guajira, Riohacha, Maicao, Tumaco, Meta y Uribia, el retorno comenzó desde el pasado 8 de febrero.

Para el caso de las universidades, en Bogotá se autorizó también la presencialidad siempre y cuando el aforo no supere el 35 por ciento de capacidad. Así mismo, se estableció que los horarios de clases en estos centros educativos irán de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y de 7 a 10 de la noche. Esto en razón a que, según la Secretaría de Educación, la comunidad universitaria puede involucrar a casi un millón de personas, la mayoría de las cuales utiliza el transporte público en sus desplazamientos, entre otros.



Como en el resto del mundo, el tema ha dividido a la comunidad educativa entre amigos y detractores del retorno a la presencialidad. Para los primeros, las consecuencias de seguir en un esquema que mantiene a niños, jóvenes y maestros alejados de su hábitat natural está dejando secuelas graves en términos de salud, nutrición, relacionamiento y comprensión de lo que se aprende. Respetadas voces de la academia vienen desde hace rato advirtiendo del costo social y emocional que podría pagarse si se sigue en confinamiento educativo.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado que si se cumplen con todos los requerimientos para evitar el riesgo de contagio del covid-19, los beneficios podrían traducirse en mejor rendimiento, bienestar infantil, prevención de violencias contra los niños, acceso a mejor información, reducción del riesgo a la deserción y facilidad para que los padres puedan volver a trabajar de manera estable.

Contralores estudiantiles

Hoy en la mañana, la alcaldesa Claudia López, junto con su secretaria de Educación, Edna Bonilla, estarán en el colegio José Félix Restrepo en compañía del contralor distrital, Andrés Castro, supervisando el retorno gradual a las clases.



El jefe del organismo de control dijo que desde hoy su despacho acompañará el proceso a través de la figura de 362 contralores estudiantiles que contarán con herramientas para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

“Queremos que se conviertan en nuestros ojos y nos reporten cómo se encuentra su institución”, dijo Castro, quien invitó a los alumnos que seguirán en virtualidad a estar pendientes del “alistamiento para el retorno a clases” y de la calidad del servicio de educación que por ahora siguen recibiendo en sus casas.

El no de los sindicatos

El reinicio de clases presenciales en algunos colegios públicos ha dado pie para que los sindicatos de maestros insistan en su rechazo a esa posibilidad con el argumento de que no existen condiciones seguras para hacerlo. El tema ha generado tensión entre las administraciones locales y estas agremiaciones, a tal punto que algunas han llevado a cabo plantones y promovido, internamente, mensajes dirigidos a papás, mamás y maestros para que se abstengan de enviar a sus hijos a los colegios.



Según William Velandia, presidente de Fecode, no se están atendiendo las recomendaciones de la comunidad científica ni se han apropiado los recursos necesarios para reducir el riesgo, tampoco se ha tenido en cuenta el alto número de contagios y muertes que persisten.



“No podemos aceptar la posibilidad de un retorno inseguro en cualquier tipo de presencialidad; nuestra premisa es proteger la vida y garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas”, le dijo recientemente Velandia a EL TIEMPO. La alcaldesa Claudia López les ha salido al paso a los cuestionamientos y ha asegurado que los maestros cuentan con todas las condiciones de seguridad para apoyar la presencialidad gradual, como el hecho de que profesores mayores de 60 años no están obligados a volver a clases, tampoco aquellos docentes que presenten algún tipo de comorbilidad. “No podemos pretender que no haya covid para volver al colegio”, dijo López. Y agregó. “Ellos (los sindicatos) van a estar en la mesa y no vamos a dejar de dialogar con nadie porque tengamos diferencias. Pero el retorno gradual de los colegios públicos arranca este lunes 15 de febrero y no va a parar”.

