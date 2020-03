Comunidades podrán decidir destino del 60 % de plata de localidades

Desde la localidad de Tunjuelito, la alcaldesa Claudia López anunció este martes su estrategia de presupuestos participativos, en la cual serán los ciudadanos quienes decidirán en qué programas y proyectos se deben invertir los recursos de los Fondos de Desarrollo Local (FDL).



En este primer año se distribuirá de esa manera el 20 por ciento del presupuesto de las localidades, y a partir de 2021, cuando debe empezar a implementarse el modelo, el 60 por ciento.

“La plata de los Fondos de Desarrollo Local es para que la gente, con su voto en los encuentros ciudadanos, pueda decir cuáles son los proyectos prioritarios en los que se quieren destinar los recursos del fondo, y preferiblemente esa plata se pueda contratar con las organizaciones comunitarias, no con los contratistas amigos de los alcaldes ni de los ediles”, dijo la alcaldesa, quien prometió que con esta estrategia espera romper ese círculo vicioso.



La mandataria explicó que este año solo será el 20 por ciento porque ya casi todos los recursos de los 20 fondos –hay uno por localidad– están comprometidos. Los FDL reciben mínimo el 10 por ciento del total del presupuesto de la administración central.

Pero, también, porque se quiere que las personas puedan participar ampliamente en los encuentros ciudadanos, y para eso se está diseñando y montando la plataforma Gobierno Abierto Bogotá, que permitirá tomar parte incluso desde una aplicación en el celular. Se espera que esta herramienta esté en operación el próximo año.



Además, para el 2021, de acuerdo con López, se tendrá una metodología sobre cómo deben funcionar los encuentros ciudadanos, instancia en la que se decidirá el destino de buena parte de los recursos de las localidades, y habrá líneas de inversión más flexibles.



Los presupuestos participativos fueron establecidos mediante el acuerdo 740 del 2019 del Concejo, que a la vez fue reglamentado por el decreto 768. El acuerdo decidió que el Confis distrital definirá los límites de dichos presupuestos y a partir del próximo año se empezarán a hacer efectivos.



En todo caso, de acuerdo con la alcaldesa, el 60 por ciento de los recursos de estos fondos se destinarán a los presupuestos participativos y el 35 por ciento, a funcionamiento y compromisos de inversión que no se pueden dejar de atender. El 5 por ciento restante será de libre disposición.



Hasta ahora, las prioridades de inversión de estos fondos han sido movilidad; cultura, recreación y deporte, gobierno y seguridad y convivencia.



Actualmente, los FDL cuentan con cerca de un billón de pesos, lo que significa que de mantenerse ese monto, desde el 2021 los habitantes de las localidades podrán decidir el destino de más o menos 600.000 millones de pesos. Claro que estos recursos no se distribuyen por partes iguales entre todas las localidades, sino de acuerdo con la población y otros factores.



Los encuentros ciudadanos

Los encuentros ciudadanos son espacios que se crearán en las localidades para que las personas puedan exponer ante la administración distrital sus problemas y necesidades que consideren se deben resolver en sus localidades.



En esa instancia, de manera conjunta, se decidirán las posibles soluciones a esos inconvenientes o solicitudes, las cuales serán incorporadas en los planes de desarrollo local. En otras palabras, allí se decidirán los proyectos prioritarios.



“Necesitamos ponernos de acuerdo y definir con inteligencia colectiva las soluciones a los principales problemas de nuestras localidades. Decidir cuáles deben ser los proyectos que se promoverán, con recursos concretos, en cada localidad y que harán parte de los Planes de Desarrollo Local”, dijo Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno durante la presentación de la estrategia.



¿Quiénes pueden participar? Según la Alcaldía de Bogotá, en los encuentros ciudadanos pueden tomar parte los jóvenes de 14 años de edad en adelante y demás personas interesadas en decidir en qué se deben invertir los recursos de sus localidades.



Sin embargo, para poder participar en estos escenarios es necesario inscribirse. Este proceso ya se puede hacer en las alcaldías locales. Hay plazo hasta el 15 de marzo o también ingresando aquí.



Solo deben acercarse a la alcaldía local con el documento de identidad y un recibo de servicio público que los acredite como residentes del sector. La inscripción le da a la persona la posibilidad de participar en los encuentros ciudadanos que se realicen en los próximos cuatro años.

