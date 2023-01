En las últimas horas se conoció el daño de un puente que comunica a dos barrios en la localidad de San Cristóbal. La conexión entre los sectores de Canadá y San Miguel está al borde del colapso.



Cabe mencionar que esta plataforma está hecha de madera, cuerdas y tornillos. Las intensas lluvias han provocado una situación de peligro en el lugar para los niños y los adultos mayores, pues las tablas de madera ya se han ido cayendo a la quebrada.

"Este puente todos los días se está cayendo. Aquí no hay alcaldía, no hay nada. No tenemos ayuda de nadie. Ahora entran los niños a estudiar, hay algunos que van solos al colegio y se pueden caer a la quebrada. El Acueducto no nos está respondiendo por nada", mencionó Claudia Gonzales, habitante del sector.



También mencionan que en días pasados una señora de la tercera edad casi cae a la quebrada, debido a que tuvo que pasar el puente y estaba muy asustada llorando.



Los habitantes del barrio piden ayuda a las autoridades para arreglar este puente antes de que suceda un accidente más grave.



Por su parte, Juan Sebastián Ramírez, referente gestión del riesgo de San Cristobal, aseguró que: "Nosotros recomendamos que hagan uso de los puentes cercanos que tenemos al oriente y al occidente del lugar. Este paso no es recomendado, pues fue realizado por la comunidad en su momento y no está entre los registros del inventario de puentes. SIn embargo, como alcaldía local, vamos a buscar la forma de garantizar la realización del puente y de retiro controlado de este puente. Lo importante es acatar la restricción que estamos haciendo".



REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de su interés