Vecinos del barrio Súper Manzana cinco, ubicado en Kennedy Occidental, al sur occidente de la ciudad, están atemorizados por la ráfaga de robos a personas y viviendas de los que han sido víctimas durante las últimas semanas. Los atracos y los intentos de ingresar a viviendas han quedado registrados en los videos de las cámaras de seguridad que la misma comunidad instaló.



El hecho más reciente se dio el pasado sábado 15 de julio, sobre las 7:40 de la noche, cuando el parque vecinal estaba llenó de jóvenes que adelantaban un encuentro deportivo amistoso. Justo en la calle frente al parque un par de hombres a bordo de una bicicleta interceptaron a un grupo de amigos que pasaban por el sector y les quitaron sus pertenencias.



Lo grave de este caso, no es solo el hurto, sino que a los ladrones no les importó que fuera una zona plenamente iluminada y con muchos testigos de los hechos que pudieran identificarlos. En el video de las cámaras de seguridad quedó registrado como el hombre que iba a bordo de la bicicleta se avalancha contra los jóvenes.



Algunas de las víctimas alcanzaron a escapar de la escena pero una intrépida mujer decide enfrentarse al ladrón que le ha acababa de rapar su maletín. Aunque la valiente mujer logra restarle fuerza al presunto ladrón, este consigue lanzarla al suelo, golpearla y escapar ante la vista de todos los jóvenes que estaban en el parque.



Este es solo uno de los hechos que la comunidad ha denunciado durante las últimas semanas. A pensar que los vecinos se han reunido, han instalado cámaras de seguridad y han construido un frente de seguridad, no ha sido posible restar la ola de inseguridad que vive la zona, e incluso, algunos de ellos denuncian que la ayuda prestada por la Policía del CAI de Techo, contiguo al sector, no es oportuna, "no contestan las llamadas ni hacen rondan de verificación", aseguraron.

#Inseguridad | Comunidad de barrio en Kennedy denuncia que los ladrones los tiene arrinconados y que no se sienten seguros ni siquiera extremando medidas de seguridad dentro de sus hogares. El hurto a personas y a viviendas son su mayor problemática. pic.twitter.com/7qUsB3k9L2 — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) July 17, 2023

El hurto a viviendas

Pero otro hecho dejó conmocionada a la comunidad de ese sector durante la semana pasada. En las cámaras de video también quedó registrado como un hombre que caminaba por el sector sobre las 2:30 de la mañana empieza a probar las puertas de las casas para ver si consigue abrir alguna de ellas e ingresar y desocuparlas.



En los fragmentos audiovisuales quedó en evidencia como uno de estos hombres usa uno de los postes de luz ubicados frente a una casa de dos pisos para subir hasta la zona del balcón y verificar qué elementos tenía la familia dentro de su casa.



Aunque en esa oportunidad el señalado no logró entrar a ese hogar, los dueños han afirmado que creen que "el no venía a robar pero si estaba identificando cuáles eran las casas que estaban mal de seguridad y qué tenían por dentro para luego regresar".



Esta teoría cobra más relevancia toda vez que el hombre desciende de esa vivienda sin tobar nada y se acerca a otra para hacer el mismo procedimiento, probas las chapas de seguridad y verificar por las ventanas qué elementos hay dentro de los hogares. Una vez es sorprendido por uno de los habitantes de la casa sale corriendo.



Los residentes del barrio señalan que a pesar de que los vídeos están en manos de las autoridades aún no se han registrado acciones que permitan mejorar la seguridad del sector.





JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

