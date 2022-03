Con las medidas de aislamiento por la pandemia y las alzas de precios, algunos productos de la canasta familiar en Bogotá empezaron a ser más demandados y otros cayeron. Esos cambios incluso son en las veces que las personas van a la tienda de barrio.



Según las mediciones Servipunto, una plataforma tecnológica que les hace seguimiento a las ventas diarias realizadas por las tiendas de barrio, hace dos años empezaron a verse transformaciones en la canasta de artículos, y si bien se llegó a creer que dichos cambios eran mientras se retornaba a la normalidad, eso no ha sucedido o han sido lentos.



La muestra de la medición representa a 21.937 tiendas medianas, grandes y minimercados, que concentran el 80 por ciento de las ventas de este canal. El estudio se concentra en los 20 productos de “gran consumo”, que el año pasado representaron el 85,1 por ciento de las ventas en las tiendas (83,5 % en 2020). El 14,9 por ciento fueron en abarrotes, granel y perecederos.



La tienda de barrio, según la plataforma, registró para el cierre 2021 crecimientos del 2,7 por ciento en las transacciones (ventas) respecto de 2020 y del 4 por ciento en el valor de la venta promedio. El desempeño en el año de la reapertura fue producto de la vacunación contra el covid-19, la reactivación económica y el retorno al trabajo, a la U y al colegio.



A partir de los reportes de ventas, Servipunto deduce que el consumidor va menos veces a la tienda de barrio, un fenómeno que aún se mantiene frente a épocas de precovid, pero en cada una de esas visitas hace un mayor desembolso. Calcula que el gasto promedio el año pasado fue de 6.837 pesos, es decir, un 23 por ciento frente a 2019, cuando el desembolso era de 5.600 pesos por cada ida.



Ese mayor gasto no solo es el resultado de que el consumidor invierte un poco más de dinero cuando va a la tienda, porque está llevando formatos más grandes –buscando prolongar el consumo– y adquiere productos sustitutos, sino también por el alza de los alimentos (en 2021 la inflación en este rubro fue del 17 %) y por los bienes importados, que se pagan en dólares.



“El consumidor hoy invierte más plata y está reformando su hábito de compra. A pesar de que en promedio a la semana ya no va tres veces a la tienda, sino dos, está redistribuyendo su gasto para no ir tantas veces. Esa es la nueva realidad no solo en Bogotá sino en Colombia”, dice Juan Pablo Muñoz, director técnico de Servipunto.

Listos para consumir

El nuevo comportamiento de los consumidores termina beneficiado a los productos preparados y conservados, con un crecimiento del 18 por ciento en 2021 frente a 2020, apalancado principalmente por la categoría de pasabocas (artículos de paquete como chitos, papas fritas, platanitos, chicarrones, doritos), que tuvieron un incremento del 22 por ciento en las ventas, y carnes frías (productos listos para consumir como salchichas, jamón, mortadela), con 6,6 por ciento más.



Si bien este tipo de canasta no se considera de primera necesidad, sí tuvo mayor preferencia porque, según Muñoz, con la pandemia la población permanecía en su casa y evitaba cocinar, un comportamiento que hoy continúa en parte de la gente, aun con reactivación.



La segunda canasta de mayor desempeño es la integrada por los productos de confitería y edulcorantes, con un 17 por ciento de crecimiento. Estos fueron jalonados particularmente por la línea de chocolatinas y dulces, con un incremento del 13,3 por ciento en 2021.



El caso contrario es tabaco y accesorios para fumar cannabis. Esta fue la única que entre un periodo y otro decreció en ventas, con menos 2,7 por ciento en el año anterior. El consumo se redujo particularmente en cigarrillos, con menos 4,5 por ciento hace dos años, menos 3 por ciento el año pasado y menos 8,1 en enero.



“Una de las enseñanzas que dejan estos cambios es que el tendero está conociendo a su consumidor y ya no es necesario que tenga ciertos productos o tanto abastecimiento cuando los clientes están llevando otro tipo de cosas”, indica.



Productos más vendidos

En el top 20 de las categorías de mayor venta en la tienda de barrio –que generan hasta el 67 % de la comercialización de productos de gran consumo– se observa que el 80 por ciento de estas categorías crecen en 2021 versus 2020. Se destacan como las que más crecieron las gaseosas y sodas (4,8 %), los ponqués y tortas (10,5 %) y los pasabocas (22 %).



La línea de cerveza, que aunque presentó un decrecimiento del 7,2 por ciento el año pasado, para el cierre del cuarto trimestre frente al mismo periodo de 2019, crece un 30 por ciento.



“La cerveza se volvió un producto de primera mano. Si voy a la tienda, por qué no me llevo una latica”, destaca Muñoz, para quien antes que pasabocas, cigarrillos, leche, carnes frías, la categoría más vendida es la cerveza, que generó el 8,2 por ciento de las ventas promedio de las tiendas en 2021.



Igual que la cerveza, el aguardiente y el whisky están en el top 20 de las categorías más vendidas. De hecho, el whisky no era un producto de alta rotación en estos negocios, pero durante la pandemia tuvo importantes aumentos. En 2021 las ventas aumentaron 5,1 por ciento frente a 2020.



Arroz y aceites

En la medición de Servipunto llama la atención el arroz, un producto de primera necesidad que a principios de la pandemia mostró incrementos sustanciales en ventas (38 %), pero estas luego bajaron y hoy continúan decreciendo y se ubican lejos de los niveles de la prepandemia. Para el cierre de 2021, frente a 2020, dicha categoría registró un descenso del 0,6 por ciento. La plataforma considera que el consumo decrece debido al aumento del precio que sufre desde hace cerca de dos años. Incluso, en enero pasado las ventas se redujeron un 13,5 por ciento.



Otro producto que llegó a presentar comportamientos a la baja fueron los aceites, no obstante en 2021 tuvo una recuperación, con un 47,2 por ciento, y en el nuevo año sigue mostrando mejoría a la vez que cae el precio. Hace un mes registró un aumento del 29,4 por ciento en las ventas.



Un fenómeno similar tiene el café molido. En tiempos de pandemia, este producto sufrió una reducción, pero con la reactivación subió 50,9 por ciento y este año viene presentando una recuperación significativa (59,3 % en enero).



Una tendencia diferente se registró con la leche en polvo, que hace dos años tuvo un auge (el consumo creció 33 %), como consecuencia de los aumentos en los precios de la llamada leche larga vida (líquida o entera), pero en 2021 decreció 39 por ciento.



Si bien la leche larga vida logró un incremento del 1 por ciento al finalizar el año pasado y del 27,1 en enero, este producto de alto consumo todavía no logra una recuperación plena frente a las épocas de prepandemia.



En general, los cambios en las preferencias de los bogotanos que generó la pandemia y las alzas en los precios de los productos han conllevado transformaciones en los hábitos de consumo, al punto de que hoy se considera que los tenderos están ante un nuevo consumidor, que va menos veces a la tienda de barrio y, según Muñoz, ya no lleva tanto arroz, ni granos, sino más carnes procesadas, pasabocas y algo de licor.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24

